Lorenzo Musetti nuovo volto di Kia

Kia Italia rafforza il proprio legame con il tennis scegliendo Lorenzo Musetti come Ambassador nazionale, riportando al centro una collaborazione già avviata nel 2021 e oggi rilanciata in una fase decisiva per entrambi. Da una parte il marchio coreano, sempre più focalizzato sulla mobilità elettrica e su un linguaggio contemporaneo; dall’altra il tennista toscano, ormai stabilmente inserito nell’élite del circuito internazionale.

Valori comuni

La partnership nasce da un allineamento valoriale evidente: modernità, ricerca della performance, identità forte e attenzione al futuro. Elementi che Musetti incarna in campo con un tennis tecnico, creativo e in continua evoluzione. Non a caso il progetto prevede una presenza trasversale dell’atleta nelle attività del brand, dal digitale alle iniziative esperienziali, con l’obiettivo di costruire un racconto coerente e credibile.

Al centro

Kia punta su un atleta capace di parlare a un pubblico giovane, internazionale e sensibile ai temi dell’innovazione. Non solo sponsorship, dunque, ma una collaborazione pensata per durare e crescere, seguendo l’evoluzione di un professionista e di un marchio che condividono la stessa traiettoria: guardare avanti senza perdere identità.