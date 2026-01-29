Collaborazioni

Lorenzo Musetti nuovo volto di Kia

Il ritorno del tennista al fianco di Kia Italia è l’incontro tra un talento in piena maturazione e un brand in grande crescita

di Redazione Drive Up
29 Gen 2026 - 14:25
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Kia Italia rafforza il proprio legame con il tennis scegliendo Lorenzo Musetti come Ambassador nazionale, riportando al centro una collaborazione già avviata nel 2021 e oggi rilanciata in una fase decisiva per entrambi. Da una parte il marchio coreano, sempre più focalizzato sulla mobilità elettrica e su un linguaggio contemporaneo; dall’altra il tennista toscano, ormai stabilmente inserito nell’élite del circuito internazionale.
Valori comuni
La partnership nasce da un allineamento valoriale evidente: modernità, ricerca della performance, identità forte e attenzione al futuro. Elementi che Musetti incarna in campo con un tennis tecnico, creativo e in continua evoluzione. Non a caso il progetto prevede una presenza trasversale dell’atleta nelle attività del brand, dal digitale alle iniziative esperienziali, con l’obiettivo di costruire un racconto coerente e credibile.
Al centro
Kia punta su un atleta capace di parlare a un pubblico giovane, internazionale e sensibile ai temi dell’innovazione. Non solo sponsorship, dunque, ma una collaborazione pensata per durare e crescere, seguendo l’evoluzione di un professionista e di un marchio che condividono la stessa traiettoria: guardare avanti senza perdere identità.

Ti potrebbe interessare

videovideo
lorenzo musetti
musetti
kia
tennis

Ultimi video

01:39
Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Maserati celebra i 100 anni del Tridente

01:30
La Formula E ritrova Miami

La Formula E ritrova Miami

00:21
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:46
Lancia al Rally Monte-Carlo

Lancia al Rally Monte-Carlo

01:30
Mazda CX-6e

Mazda CX-6e

02:31
Il suv più estremo di Aston Martin

Il suv più estremo di Aston Martin

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

01:27
Formula E, E-Prix di Miami

Formula E, E-Prix di Miami

01:38
Fiat QUBO L e Tris

Fiat QUBO L e Tris

02:05
Nuova Volvo EX60

Nuova Volvo EX60

01:29
Triumph Bonneville T120

Triumph Bonneville T120

02:07
Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:09
Mercato dell'auto in Europa

Mercato dell'auto in Europa

01:39
Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Maserati celebra i 100 anni del Tridente

I più visti di Drive Up

Perché il rally di Monte Carlo è stato un successo per Lancia

L'incredibile scorta che il Qatar ha inviato a Milano

Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

La Ferrari 250 GT blu di De Portago all'asta

Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

Jason Statham: un vero appassionato di automobili

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:47
Mateta lascia il Crystal Palace ma niente Juve: la nuova destinazione
Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"
15:35
Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"
Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"
15:35
Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"
15:34
Arrampicata sportiva, torna il Red Bull Ivy: quattro tappe e una finale
Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"
15:33
Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"