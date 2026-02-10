tennis

Guida alle Atp Finals 2026: regole, partecipanti e dove vederle su Mediaset

Scopri come funzionano le Atp Finals 2026: chi partecipa, il regolamento del Round Robin, la sede di Torino e come vedere i match gratis su Mediaset.

10 Feb 2026 - 19:17

Le Nitto Atp Finals rappresentano l'apice della stagione del tennis maschile, un evento che mette a confronto i migliori protagonisti dell'anno in un palcoscenico unico. Con l'avvicinarsi dell'edizione 2026, l'attesa cresce non solo per il valore tecnico degli incontri, ma anche per il prestigio di un torneo che ormai ha trovato in Italia la sua casa d'elezione. Capire come funziona questo evento è fondamentale, poiché differisce profondamente dai classici tornei del circuito Atp o del Grande Slam.

Chi partecipa alle Nitto Atp Finals 2026?

 L'accesso al torneo dei maestri non è aperto a tutti, ma è riservato esclusivamente ai primi otto giocatori della Pif Atp Race to Turin, ovvero la classifica che tiene conto dei soli punti accumulati durante l'anno solare 2026. Esiste tuttavia una clausola particolare dedicata ai vincitori dei tornei del Grande Slam: se un giocatore vince un Major durante l'anno ma non rientra tra i primi otto, può comunque partecipare purché sia classificato tra i primi venti del mondo. Questo meccanismo garantisce che il campo dei partecipanti sia composto solo dall'élite assoluta, rendendo ogni singola partita del tabellone una sfida di altissimo livello.

Qual è il format del torneo?

 A differenza della maggior parte dei tornei di tennis che prevedono l'eliminazione diretta, le Atp Finals utilizzano un formato a gironi, noto come Round Robin. Gli otto partecipanti vengono divisi in due gruppi da quattro giocatori ciascuno. Nella prima fase, ogni tennista affronta gli altri tre componenti del proprio girone. Questo sistema permette a un giocatore di poter avanzare nel torneo anche dopo aver subito una sconfitta, rendendo il calcolo dei set e dei game vinti cruciale in caso di parità in classifica. Al termine della fase a gironi, i primi due classificati di ogni gruppo accedono alle semifinali incrociate, dove il primo di un girone sfida il secondo dell'altro. Solo da questo momento in poi il torneo prosegue a eliminazione diretta fino alla finalissima.

Quali sono le regole?

 Per quanto riguarda lo svolgimento degli incontri, le partite delle Atp Finals si giocano con la formula dei due set su tre. Per vincere un match, un giocatore deve quindi aggiudicarsi due parziali. In caso di parità sul sei a sei all'interno di un set, si ricorre al classico tie-break a sette punti. A differenza delle competizioni di doppio o di altri formati veloci, qui si mantiene il punteggio standard con i vantaggi, senza il killer point sul quaranta pari. La scelta del formato al meglio dei tre set garantisce un ritmo serrato e partite intense, ideali per la copertura televisiva e per mantenere alta la concentrazione del pubblico.

Dove si giocano le Atp Finals 2026?

 Per l'edizione 2026, il grande tennis mondiale torna a fare tappa a Torino. La cornice dell'evento sarà ancora una volta la Inalpi Arena, la struttura al coperto più grande d'Italia, che si è dimostrata perfetta per accogliere le migliaia di tifosi provenienti da tutto il mondo. La città di Torino, che ospita l'evento dal 2021, ha saputo creare un'atmosfera unica attorno al torneo, trasformando le Finals in un evento diffuso che coinvolge l'intero centro cittadino. La scelta della sede piemontese sottolinea l'importanza dell'Italia come hub centrale per il tennis internazionale, specialmente dopo i recenti successi storici degli atleti azzurri.

Dove vedere le Atp Finals 2026?

 Una delle notizie più apprezzate dagli appassionati italiani riguarda la copertura televisiva dell'evento. Nel 2026 sarà possibile seguire le fasi cruciali del torneo in chiaro grazie a Mediaset. Oltre alla diretta televisiva, Mediaset offrirà la copertura in streaming attraverso Sportmediaset.it e alla piattaforma Mediaset Infinity, permettendo così di seguire le gesta dei campioni e del beniamino di casa Jannik Sinner da qualsiasi dispositivo.

