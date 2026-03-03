Stefanini shock a Indian Wells: "Minacciata di morte, mi hanno mandato la foto di una pistola"

La Stefanini, decisamente amareggiata ha proseguito: "Sono andato a denunciare tutto alla WTA che mi ha messo a disposizione più sicurezza, mi ha fatto accompagnare la macchina dopo il mio match ed è stata molto attenta, tutto il torneo si è mobilitato per farmi sentire al sicuro. Volevo dirvi questa cosa, nonostante ciò ho lottato fino all’ultimo per vincere la mia partita perché non posso permettermi di farmi intimidire o condizionare per il mio lavoro. Penso che questo sia un lavoro, ma sia anche un piacere, un divertimento, è una nostra passione e quindi non posso credere, non posso pensare che delle minacce o questo sport sia diventato così. Non ho dato peso a quei messaggi su Whatsapp, però ho denunciato e continuerò a farlo se continuerete a mandarmi questi messaggi“.