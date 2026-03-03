Stefanini shock a Indian Wells: "Minacciata di morte, mi hanno mandato la foto di una pistola"
L'azzurra ha ricevuto brutti messaggi prima dell'esordio: la 27enne ha denunciato
© Getty Images
Lucrezia Stefanini, azzurra di Billie Jean King Cup e numero 138 al mondo è stata minacciata di morte. A denunciarlo è stata la stessa tennista direttamente dalla California, lì dove alcune ore prima aveva perso contro Victoria Jimenez Kasintseva nel primo turno delle qualificazioni a Indian Wells. La 27enne è stata presa di mira dagli scommettitori che le hanno addirittura mandato la foto di una foto di una pistola su WhatsApp. In sostanza la Stefanini è stata minacciata di morte se non avesse perso la partita con la andorrana.
"Minacciavano me e la mia famiglia, hanno nominato i miei genitori, il posto dove sono nata, mi hanno mandato una foto di una pistola - ha raccontato la classe 1998 in un video pubblicato su Instagram -. Faccio questo video e racconto questa cosa perché penso che non sia stato giusto mettermi questa pressione o questo malessere prima di un match e farmi sentire non al sicuro. Ieri verso l’una ho ricevuto un messaggio WhatsApp dove mi minacciavano se avessi vinto la partita".
La Stefanini, decisamente amareggiata ha proseguito: "Sono andato a denunciare tutto alla WTA che mi ha messo a disposizione più sicurezza, mi ha fatto accompagnare la macchina dopo il mio match ed è stata molto attenta, tutto il torneo si è mobilitato per farmi sentire al sicuro. Volevo dirvi questa cosa, nonostante ciò ho lottato fino all’ultimo per vincere la mia partita perché non posso permettermi di farmi intimidire o condizionare per il mio lavoro. Penso che questo sia un lavoro, ma sia anche un piacere, un divertimento, è una nostra passione e quindi non posso credere, non posso pensare che delle minacce o questo sport sia diventato così. Non ho dato peso a quei messaggi su Whatsapp, però ho denunciato e continuerò a farlo se continuerete a mandarmi questi messaggi“.