Tennis
AUSTRALIAN OPEN

Sinner: "Non potevo iniziare meglio la stagione: questo torneo è speciale"

Le parole del numero 2 al mondo dopo la vittoria in tre set su Duckworth. Ora Spizzirri: "Non lo conosco bene, ma mi aspetto un giocatore molto aggressivo"

22 Gen 2026 - 11:35

Jannik Sinner controlla, vince in tre set 6-1, 6-4, 6-2 contro il padrone di casa James Duckworth e avanza senza troppi problemi al terzo turno dell'Australian Open.

Queste le sue parole, a caldo, appena dopo la sfida: "Ogni partita è molto difficile quindi sono molto contento di essere al prossimo turno. Ho servito molto bene e sono soddisfatto della mia performance. So che Duckworth ha avuto tante operazioni chirurgiche ed è bello rivederlo in campo a questo livello, gli faccio in bocca al lupo per il resto della stagione. Grazie anche al pubblico: so che siete australiani come il mio avversario, ma siete stati molto corretti stasera".

Le sensazioni sono davvero positive per il 24enne di Sesto Pusteria: "Mi sento davvero bene in questo momento e questo dipende anche dall'andamento della partita e da quanto sto in campo in un match ufficiale, in base a quello decidiamo cosa fare in palestra il giorno dopo. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto: la mia testa e il mio corpo stanno bene. Non c'è modo migliore di iniziare la stagione in un torneo che per me è molto speciale. Sappiamo com'è andata l'anno scorso, vediamo cosa può succedere stavolta".

Sinner, tutto facile con Duckworth: l'australiano battuto 6-1 6-4 6-2

Per Sinner anche una battuta legata a coach Simone Vagnozzi: "Sulla palla corta col rovescio devo lavorare ancora, tante volte non arriva alla rete. Lavorerò con Simone, che ha delle mani fantastiche, anche se ha perso subito al Million Dollar 1 Point Slam. Sono contento di dove sono, ma come sempre cerchiamo di spingere e ottenere qualcosa in più. La migliore palla corta? Sicuramente di Alcaraz, ma ci sono tanti talenti, fra cui il mio avversario al primo turno Gaston".

Testa già proiettata alla sfida del terzo turno, contro l'americano Eliot Spizzirri: "L'ho osservato, anche l'anno scorso. Troverò un giocatore molto aggressivo e che serve molto bene. Ho visto la partita anche oggi sui campi laterali, in una situazione con tanto vento. Non lo conosco così bene, non abbiamo mai giocato contro, però ci prepareremo al meglio".

