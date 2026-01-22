Sinner va al terzo turno, tutto facile contro Duckworth

Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner a Melbourne: l'altoatesino vince il suo primo match "intero", visto che Gaston si era ritirato nel corso del terzo set. La vittima, stavolta, è un padrone di casa: l'australiano James Duckworth, battuto 6-1, 6-4, 6-2. Un altro match praticamente perfetto per l'altoatesino, che riesce a non perdere il servizio e a non impiegare troppo tempo a volare al terzo turno. Si impone infatti in un'ora e 49 minuti di gioco e ne impiega appena 26 per imporsi nel primo, nel quale vince 6-1 con cinque game di fila. Nel secondo parziale, concede la prima palla break sull'1-0 per Duckworth, he però non riesce a sfruttarla. Al contrario, l'australiano ne concede tre, ma è sul 3-3 che si sblocca anche il secondo set: break e 5-3, che poi diventa 6-4.