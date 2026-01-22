Sinner va al terzo turno, tutto facile contro Duckworth

Sinner-Ducksworth: le foto del match
L'altoatesino si impone 6-1, 6-4, 6-2: adesso se la vedrà con l'americano Spizzirri
Nessun problema nel secondo turno dell'Australian Open per Jannik Sinner. A Melbourne, il campione in carica travolge il padrone di casa James Duckworth, battuto con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 in un'ora e 49 minuti di gioco. L'altoatesino non perde mai il servizio, annullando le quattro palle break concesse: ora, il numero 2 della classifica Atp se la vedrà con lo statunitense Eliot Spizzirri, che batte Wu in cinque set.
Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner a Melbourne: l'altoatesino vince il suo primo match "intero", visto che Gaston si era ritirato nel corso del terzo set. La vittima, stavolta, è un padrone di casa: l'australiano James Duckworth, battuto 6-1, 6-4, 6-2. Un altro match praticamente perfetto per l'altoatesino, che riesce a non perdere il servizio e a non impiegare troppo tempo a volare al terzo turno. Si impone infatti in un'ora e 49 minuti di gioco e ne impiega appena 26 per imporsi nel primo, nel quale vince 6-1 con cinque game di fila. Nel secondo parziale, concede la prima palla break sull'1-0 per Duckworth, he però non riesce a sfruttarla. Al contrario, l'australiano ne concede tre, ma è sul 3-3 che si sblocca anche il secondo set: break e 5-3, che poi diventa 6-4.
Il vincitore a Melbourne nel 2024 e nel 2025 capisce che è il momento di accelerare e, infatti, con due break si porta sul 4-0, anche se nel quarto game concede le ultime due palle break. In ogni caso, Jannik annulla tutto e al momento di servire per il match non sbaglia. Adesso, il classe 2001 se la vedrà con l'americano Eliot Spizzirri, capace di vincere in cinque set contro il cinese Wu. Il sogno è ora un altro Derby dopo Musetti-Sonego: sarebbe agli ottavi di finale contro Darderi, che però deve prima eliminare il russo Khachanov.
L'azzurro si prende una piccola rivincita. L'australiano, infatti, detiene due primati: è tra i pochi a battere Sinner negli ultimi quattro anni ed è l'unico ad avergli fatto perdere la pazienza in partita. Nel 2021, al secondo turno del Masters 1000 canadese, Duckworth superò Sinner 6-3 6-4. Nel secondo set, sul 4-3 e 40-40 (australiano avanti di un set), l'italiano mandò a rete un diritto centrale. Dopo il "come on!" dell'avversario, Sinner reagì verbalmente in modo inusuale lasciandosi andare a un "Ma che c*** urli?".
