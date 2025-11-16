Atp Finals, dall'imbattibilità al montepremi da urlo: tutti i record di Sinner

Sinner dopo il trionfo: il mancato bacio a con Laila e la racchetta per il fratello
© X
© X
La seconda vittoria consecutiva alle Atp Finals permette all'azzurro di scrivere nuovi recorddi Martino Cozzi
Jannik Sinner continua a scrivere la storia. Dopo la vittoria delle Atp Finals 2025, secondo successo consecutivo dopo quello del 2024, il tennista azzurro ha scritto nuovi record nella sua carriera. Grazie al successo in finale su Alcaraz, Jannik è arrivato a quota 31 vittorie indoor consecutive (quinta serie più lunga di sempre) staccando Roger Federer fermo a quota 29. Ora l'obiettivo è quello delle 32 ottenute da Ivan Lendel tra il 1980 e il 1983. Sinner, infatti, non perde una partita sul cemento indoor dal 2023: l'ultima sconfitta risale alla finale delle Atp Finals del 2023 contro Novak Djokovic.
Inoltre, Sinner ha anche stabilito il record di 20 set consecutivi vinti alle ATp Finals: nelle ultime due edizioni non ne ha mai perso uno vincendo entrambe le edizioni. Grazie al percorso netto di quest'anno, è diventato l'unico tennista ad aver vinto i tre incontri del girone all'italiana senza concedere set per due anni consecutivi alle Atp Finals (2024-2025). Con questa vittoria, Sinner è arrivato a quota 24 titoli in carriera, 6 dei quali conquistati proprio nel 2025 nonostante i tre mesi di stop per la vicenda Clostebol. In questa stagione, Sinner ha giocato 12 tornei conquistando per ben 10 volte l'accesso alla finale. Solo ad Halle (eliminato da Bublik) e a Shangai (ritirato per crampi) non è arrivato fino in fondo. A questo va aggiunto anche che insieme a Roger Federer e Novak Dokovic è uno dei tre tennisti ad aver raggiunto le quattro finali dei tornei dello Slam e la finale alle Atp Finals nella stessa stagione (2025).
A tutti questi numeri va aggiunto anche quello che, forse, rappresenta al meglio la dimensione di Sinner: prima del break subito da Alcaraz a inizio del secondo set, Sinner aveva mantenuto il servizio per 64 turni di battuta consecutivi. Un numero mostruoso. E, con 15 vittorie su 17 partite giocate complessivamente alle Finals, Jannik ha una percentuale di vittorie pari all’88,24% superando così il precedente record di Ilie Nastase con una percentuale dell’88,00% (22 vittorie su 25 match).
MONTEPREMI DA RECORD
Grazie alla vittoria contro Alcaraz, Sinner ha stabilito il primato del guadagno più alto nella storia di un torneo Atp incassando il prize money da 5,07 milioni di dollari su un montepremi totale da 15.500.000 dollari. Di seguito l'elenco completo:
- Campione imbattuto: 5.071.000 $
- Vittoria in finale: 2.367.000 $
- Vittoria in semifinale: 1.183.500 $
- Vittoria in ogni match del girone: 396.500 $
- Quota di partecipazione: 331.000 $
- Riserva: 155.000 $
© X
© X