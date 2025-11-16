Atp Finals, dall'imbattibilità al montepremi da urlo: tutti i record di Sinner

Inoltre, Sinner ha anche stabilito il record di 20 set consecutivi vinti alle ATp Finals: nelle ultime due edizioni non ne ha mai perso uno vincendo entrambe le edizioni. Grazie al percorso netto di quest'anno, è diventato l'unico tennista ad aver vinto i tre incontri del girone all'italiana senza concedere set per due anni consecutivi alle Atp Finals (2024-2025). Con questa vittoria, Sinner è arrivato a quota 24 titoli in carriera, 6 dei quali conquistati proprio nel 2025 nonostante i tre mesi di stop per la vicenda Clostebol. In questa stagione, Sinner ha giocato 12 tornei conquistando per ben 10 volte l'accesso alla finale. Solo ad Halle (eliminato da Bublik) e a Shangai (ritirato per crampi) non è arrivato fino in fondo. A questo va aggiunto anche che insieme a Roger Federer e Novak Dokovic è uno dei tre tennisti ad aver raggiunto le quattro finali dei tornei dello Slam e la finale alle Atp Finals nella stessa stagione (2025).