1 di 13
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Edizioni speciali

La Lamborghini Urus di Brabus

E pensare che la Urus in questione è una SE: l'ibrida plug-in di nuova generazione. Il motore 4.0 litri V8 è stato potenziato e l'accelerazione da 0 a 100 km/h adesso è coperta in soli 3,2 secondi. La velocità massima di 312 km/h è stata limitata elettronicamente. Chissà fin dove si sarebbe potuta spingere altrimenti. Nuovi anche i cerchi in lega Monoblock Z “Platinum Edition” da 24". Decisamente in linea con l'impostazione stilistica del modello. L'abitacolo riflette la stravaganza che caratterizza tutto il veicolo. Personalità decisamente più comune quella che esprime la versione Brabus 900 Superblack che punta su un'estetica più sportiva. Nera tanto all'esterno quanto all'interno, impreziosita da numerosi elementi in carbonio, riflette l'anima più autentica della Urus. I prezzi sono esagerati: 498.000 euro per la Mint e 439.000 euro per la Superblack

04 Feb 2026 - 10:14
13 foto
lamborghini
lamborghini urus
urus
brabus

Ultimi video

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

15:51
La puntata del 29 gennaio #DriveUp

La puntata del 29 gennaio #DriveUp

01:57
Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

02:00
Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

02:27
Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

01:58
Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

02:50
Aston Martin DBX S, pura potenza

Aston Martin DBX S, pura potenza

02:06
Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

01:44
L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

01:30
La Formula E ritrova Miami

La Formula E ritrova Miami

00:21
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:46
Lancia al Rally Monte-Carlo

Lancia al Rally Monte-Carlo

01:30
Mazda CX-6e

Mazda CX-6e

02:31
Il suv più estremo di Aston Martin

Il suv più estremo di Aston Martin

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

I più visti di Drive Up

Il GPL verso l'addio all'Europa

BYD: la mega fabbrica europea è operativa

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

Ufficiale: la Cina vieta le maniglie a scomparsa

Milano, caos Olimpiadi: tutte le strade chiuse (visibili su Google Maps)

Elon Musk starebbe pensando a una maxi fusione