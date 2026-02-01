Troppi Ko nei quinti set e in sfide oltre le 4 ore: la nuova missione di Sinner (e Ferrara) dopo l'Australia

Il confine fra aspetto fisico e mentale è spesso invisibile quando si parla di partite che vanno al quinto set (e quindi spesso sopra le quattro ore). Sinner, abituato a sbranare gli avversari fin da subito e lasciare pochissimo spazio a eventuali reazioni, dovrà abitarsi anche a partite tirate e a momenti in cui non sarà al 100%, come accaduto in semifinale.