Kings League: annunciati 63 milioni di dollari di investimento

04 Feb 2026 - 10:16
Kings League, la competizione sportiva guidata dai content creator fondata da Gerard Piqué, ha annunciato oggi un round di investimento da 63 milioni di dollari guidato da Alignment Growth, società di investimento statunitense nel settore media e intrattenimento, con la partecipazione dei suoi azionisti.

Dal suo lancio in Spagna nel 2023, Kings League si è affermata come un fenomeno globale negli sport guidati dai content creator. La formula del brand – calcio a 7 reimmaginato nell’era digitale, con squadre guidate dai più grandi streamer, content creator e leggende del calcio come Lamine Yamal, Neymar Jr. e Kaká, e regole “gamificate” che garantiscono partite imprevedibili e ricche di azione – ha generato un enorme coinvolgimento online e ridefinito il modo in cui le nuove generazioni interagiscono con lo sport.

L’investimento supporterà la prossima fase di crescita di Kings League, volta ad espandere le piattaforme Kings League e Queens League a livello globale, incluso il lancio negli Stati Uniti. L'operazione fa seguito al lancio nel 2025 di nuove leghe regionali in Brasile, Francia, Germania, Italia e nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa), nonché a un nuovo Mondiale per Nazioni, la Kings World Cup Nations.

Nel corso del 2025, Kings League ha generato 150 milioni di ore di livestream visualizzate e oltre 13 miliardi di impression sui canali social ufficiali, consolidando la sua posizione come una delle proprietà sportive più seguite sulle piattaforme digitali a livello globale.

Gerard Piqué, fondatore e presidente di Kings League – ora imprenditore dopo una carriera stellare nel calcio professionistico con il Barcellona, il Manchester United e la Nazionale spagnola – ha dichiarato: “Kings League è diventato un movimento globale, costruito nativamente per la generazione digitale. Alignment Growth porta con sé un’esperienza eccezionale nel mondo dei media e dell'intrattenimento, e la nostra partnership ci permetterà di continuare a crescere, portare l’esperienza Kings League a nuovi pubblici ed esplorare la possibilità di diversificarci e aprirci anche a nuovi sport.”

Djamel Agaoua, CEO di Kings League, ha aggiunto: “Abbiamo dimostrato che il nostro modello funziona su larga scala. Questo finanziamento ci consente di accelerare l’espansione, continuare a innovare il nostro format ed esplorare opportunità strategiche di M&A che supportino la nostra visione a lungo termine. L’ambizione è chiara: costruire la principale piattaforma globale di sport e intrattenimento guidata da content creator.”

Kevin Tsujihara, cofondatore e managing partner di Alignment Growth, entrato nel Board di Kings League, ha dichiarato: “Il nostro investimento in Kings League riflette la nostra convinzione che le proprietà sportive digital native siano in una posizione unica per catturare una crescita potente e sostenibile a lungo termine, man mano che il pubblico giovane cambia il modo in cui scopre e interagisce con lo sport. Gerard, Djamel e tutto il team di Kings League hanno costruito una piattaforma davvero innovativa e globale, combinando lo sport più popolare al mondo con un modello di business allineato ai creator, e siamo entusiasti di collaborare con loro in questa prossima fase di espansione.”

Ad oggi, Kings League ha raccolto oltre 160 milioni di dollari in finanziamenti totali, sostenendo il rapido rollout globale e lo sviluppo di un ecosistema che include ora sette competizioni regionali maschili Kings League, due competizioni regionali femminili Queens League e due tornei annuali Mondiali, per club e per nazionali.

