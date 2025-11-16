Sinner ancora re di Torino: Alcaraz battuto 7-6, 7-5

Dopo il 6-5 dello spagnolo, l'azzurro riesce a portarsi in parità solo ai vantaggi dopo aver annullato una palla break all'avversario.

Il tie break si dimostra, come previsto, combattutissimo. Alcaraz e Sinner ricordano a tutti perché sono i primi due al mondo: grazie a dei lob perfetti l'azzurro riesce ad aggiudicarsi il primo set con il definitivo 7-4.