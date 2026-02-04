Edizioni speciali

La Lamborghini Urus Brabus da 900 CV

L'elaboratore porta la potenza del SUV italiano a un nuovo e impressionante valore

di Redazione Drive Up
04 Feb 2026 - 10:15
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Mai banale nelle sue scelte, Brabus ha elaborato la Lamborghini Urus trasformandola in un SUV ancora più esagerato ai limiti del buon gusto. D'altronde l'elaboratore tedesco è noto per i suoi interventi sempre molto personali, soprattutto in termini di stile. I colori della carrozzeria scelti per quest'ultima interpretazione sono Mint e Superblack: una palette che salta subito all'occhio e che fa il paio con i 900 CV di potenza massima.

La Lamborghini Urus di Brabus

1 di 13
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ibrida
E pensare che la Urus in questione è una SE: l'ibrida plug-in di nuova generazione. Il motore 4.0 litri V8 è stato potenziato e l'accelerazione da 0 a 100 km/h adesso è coperta in soli 3,2 secondi. La velocità massima di 312 km/h è stata limitata elettronicamente. Chissà fin dove si sarebbe potuta spingere altrimenti. Nuovi anche i cerchi in lega Monoblock Z “Platinum Edition” da 24". Decisamente in linea con l'impostazione stilistica del modello.
Stravagante
L'abitacolo riflette la stravaganza che caratterizza tutto il veicolo. Nella versione Mint, sedili e dettagli sono rivestiti in pelle “Stone Mint” che crea un ambiente tono su tono un po' kitsch. Personalità decisamente più comune quella che esprime la versione Brabus 900 Superblack che punta su un'estetica più sportiva. Nera tanto all'esterno quanto all'interno, impreziosita da numerosi elementi in carbonio, riflette l'anima più autentica della Urus. I prezzi sono esagerati: 498.000 euro per la Mint e 439.000 euro per la Superblack

Ti potrebbe interessare

videovideo
lamborghini
lamborghini urus
urus
brabus

Ultimi video

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

15:51
La puntata del 29 gennaio #DriveUp

La puntata del 29 gennaio #DriveUp

01:57
Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

02:00
Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

02:27
Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

01:58
Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

02:50
Aston Martin DBX S, pura potenza

Aston Martin DBX S, pura potenza

02:06
Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

01:44
L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

01:30
La Formula E ritrova Miami

La Formula E ritrova Miami

00:21
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:46
Lancia al Rally Monte-Carlo

Lancia al Rally Monte-Carlo

01:30
Mazda CX-6e

Mazda CX-6e

02:31
Il suv più estremo di Aston Martin

Il suv più estremo di Aston Martin

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

I più visti di Drive Up

Il GPL verso l'addio all'Europa

BYD: la mega fabbrica europea è operativa

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

Ufficiale: la Cina vieta le maniglie a scomparsa

Milano, caos Olimpiadi: tutte le strade chiuse (visibili su Google Maps)

Elon Musk starebbe pensando a una maxi fusione

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:28
Napoli, Lang al veleno su Conte: "Non ero trattato onestamente, un giorno si saprà tutto"
10:28
Ducati e Bimota lanciano la sfida italiana alla Superbike
10:22
Il Fifa Museum accoglie un numero record di 430.000 visitatori nel mondo nel 2025
10:16
Kings League: annunciati 63 milioni di dollari di investimento
10:15
La Lamborghini Urus Brabus da 900 CV