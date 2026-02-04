La Lamborghini Urus Brabus da 900 CV

La Lamborghini Urus di Brabus
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
L'elaboratore porta la potenza del SUV italiano a un nuovo e impressionante valoredi Redazione Drive Up
© Ufficio Stampa
Mai banale nelle sue scelte, Brabus ha elaborato la Lamborghini Urus trasformandola in un SUV ancora più esagerato ai limiti del buon gusto. D'altronde l'elaboratore tedesco è noto per i suoi interventi sempre molto personali, soprattutto in termini di stile. I colori della carrozzeria scelti per quest'ultima interpretazione sono Mint e Superblack: una palette che salta subito all'occhio e che fa il paio con i 900 CV di potenza massima.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Ibrida
E pensare che la Urus in questione è una SE: l'ibrida plug-in di nuova generazione. Il motore 4.0 litri V8 è stato potenziato e l'accelerazione da 0 a 100 km/h adesso è coperta in soli 3,2 secondi. La velocità massima di 312 km/h è stata limitata elettronicamente. Chissà fin dove si sarebbe potuta spingere altrimenti. Nuovi anche i cerchi in lega Monoblock Z “Platinum Edition” da 24". Decisamente in linea con l'impostazione stilistica del modello.
Stravagante
L'abitacolo riflette la stravaganza che caratterizza tutto il veicolo. Nella versione Mint, sedili e dettagli sono rivestiti in pelle “Stone Mint” che crea un ambiente tono su tono un po' kitsch. Personalità decisamente più comune quella che esprime la versione Brabus 900 Superblack che punta su un'estetica più sportiva. Nera tanto all'esterno quanto all'interno, impreziosita da numerosi elementi in carbonio, riflette l'anima più autentica della Urus. I prezzi sono esagerati: 498.000 euro per la Mint e 439.000 euro per la Superblack.