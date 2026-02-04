La Lamborghini Urus Brabus da 900 CV

Ibrida

E pensare che la Urus in questione è una SE: l'ibrida plug-in di nuova generazione. Il motore 4.0 litri V8 è stato potenziato e l'accelerazione da 0 a 100 km/h adesso è coperta in soli 3,2 secondi. La velocità massima di 312 km/h è stata limitata elettronicamente. Chissà fin dove si sarebbe potuta spingere altrimenti. Nuovi anche i cerchi in lega Monoblock Z “Platinum Edition” da 24". Decisamente in linea con l'impostazione stilistica del modello.

Stravagante

L'abitacolo riflette la stravaganza che caratterizza tutto il veicolo. Nella versione Mint, sedili e dettagli sono rivestiti in pelle “Stone Mint” che crea un ambiente tono su tono un po' kitsch. Personalità decisamente più comune quella che esprime la versione Brabus 900 Superblack che punta su un'estetica più sportiva. Nera tanto all'esterno quanto all'interno, impreziosita da numerosi elementi in carbonio, riflette l'anima più autentica della Urus. I prezzi sono esagerati: 498.000 euro per la Mint e 439.000 euro per la Superblack.