Autralian Open, Alcaraz: "Preseason difficile, ma abbiamo lavorato duro e questi sono i risultati"

Un traguardo storico. Carlos Alcaraz batte Novak Djokovic in finale agli Australian Open e diventa il giocatore più giovane di sempre a centrare la vittoria in tutti e quattro gli slam (solo altri otto giocatori sono riusciti nell'impresa). Le prime parole dopo il successo sono però per il suo avversario: "Novak, quello che fai tu mi ispira. Sono onorato di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con te, grazie per tutto quello che fai. Sei di grande ispirazione".

Poi lo spagnolo dedica qualche parola alla sua squadra: "Grazie al mio team: solo voi sapete quanto io abbia lavorato duro per centrare questo traguardo - ha sottolineato il n.1 del mondo -. La preseason è stata una montagna russa, abbiamo tenuto la testa bassa e lavorato duro. Mi avete spinto ogni giorno a fare le cose giuste e sono molto grato a ognuno di voi. Questo trofeo è vostro". Infine l'omaggio a Nadal, presente sulle tribune della Rod Laver Arena: "È strano vedere Rafa in tribuna: sono onorato di aver condiviso con te gli allenamenti, vederti è un privilegio. Grazie a tutti coloro che rendono fantastico questo torneo, sono felice di tornare ogni anno. L'amore che sento in Australia è fantastico, sia dentro che fuori dal campo. Vi ringrazio perché mi avete spinto nei momenti difficili. Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo".