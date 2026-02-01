AUSTRALIAN OPEN

Alcaraz è il più giovane di sempre a completare il Grande Slam della carriera e allunga nel ranking

Lo spagnolo batte Djokovic e aumenta il distacco in classifica su Sinner, a 22 anni e 272 giorni ha vinto tutti e quattro i tornei principali 

01 Feb 2026 - 13:39
Il record alla fine è di Carlos Alcaraz, per quanto Novak Djokovic avesse l'acquolina in bocca. Il serbo sperava nel 25esimo Slam della carriera per superare Margaret Court, l'ex tennista australiana presente in tribuna. 

Invece l'ha spuntata Alcaraz in quattro set e ha toccato un punto altissimo come il Career Grand Slam. Ha vinto tutti e quattro i tornei più importanti: dopo Wimbledon, Roland Garros e Us Open, ora anche gli Australian Open, l'ultima perla che mancava e settimo Slam totale.

Ha chiuso il cerchio a 22 anni e 272 giorni, è il più giovane di sempre a riuscirci. La sfida generazionale contro Nole, 38 anni, permette anche l'allungo nel ranking Atp (che sarà ufficiale lunedì) ad Alcaraz: 13650 punti davanti a Sinner (10300) e lo stesso Djokovic (5280).

carlos alcaraz
australian open

