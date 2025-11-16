Atp Finals, Sinner: "Significa tanto chiudere così la stagione"

Oltre a Cahill, anche Simone Vagnozzi ha preso la parola in conferenza stampa: "Siamo tutti contenti, vincere in casa questo tipo di match è bellissimo. Dopo la sconfitta a Roma c'era un po' di suspance per vincere questa partita, la reazione di Jannik a fine partita è la dimostrazione di quanto ci tenesse. C'è ancora qualcosa su cui migliorare, ma siamo molto felici di come abbiamo finito la stagione, con tre tornei vinti di fila. Siamo già pronti a iniziare la prossima! L'Australian Open è stata una conferma, Wimbledon è il sogno di tutti, mentre Torino è il modo per andare in vacanza felici e non pensare al tennis! Dopo lo US Open abbiamo visto qualcosa su cui migliorare, soprattutto sul servizio: abbiamo cambiato il movimento e il ritmo, Jannik è molto veloce a migliorare e a capire. Il nostro obiettivo per la prossima stagione è essere più aggressivi di quel che siamo ora"