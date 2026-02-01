AUSTRALIAN OPEN

Tennis: Alcaraz vince gli Australian Open per la prima volta, battuto Djokovic in quattro set

Lo spagnolo è il più giovane di sempre a vincere tutti e quattro i major, a 22 anni e 272 giorni. Sconfitto Djokovic in quattro set

01 Feb 2026 - 13:00
1 di 18
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Carlos Alcaraz continua a fare la storia del tennis mondiale e, per la prima volta in carriera, festeggia il successo negli Australian Open. Lo spagnolo rimonta dopo un primo set contratto e complesso, dimenticandosi delle cinque ore e mezza giocate in semifinale: Novak Djokovic va ko in quattro set e 3h02' di gioco col punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Lo spagnolo è, da oggi, il più giovane di sempre (22 anni e 272 giorni) a centrare il Grande Slam in carriera, cioè a vincere almeno una volta tutti gli Slam.

Le cinque ore e mezza giocate contro Zverev non lasciano il segno su Carlos Alcaraz, che centra l'impresa di una carriera. A soli 22 anni e 272 giorni, lo spagnolo sale a quota 7 Slam vinti e conquista il suo primo Australian Open: è il più giovane di sempre a vincere tutti i major e centrare il Grande Slam. E dire che il match contro Djokovic (4), giustiziere di Sinner in semifinale, inizia tutt'altro che bene per Alcaraz. Lo spagnolo è contratto, soffre tantissimo sul servizio di un inarrestabile Djokovic (10/11 con la prima) e sbaglia nel proprio. Nole si carica, dunque, e sogna l'impresa: break immediato, allungo sul 4-1 e vittoria dopo 33' per 6-2. Nel secondo parziale, però, Alcaraz alza vertiginosamente il livello del suo gioco. Doppio break, reazione frustrata di Djokovic e parità nei set: 6-2 in 36'. Il serbo cerca di reagire nel terzo set, ma è Alcaraz ad avere ormai l'inerzia del match.

Lo spagnolo comanda tutti gli scambi, fa soffrire l'avversario e lo sconfigge ancora: 6-3 e vantaggio per Carlos. Molto più equilibrato il quarto e decisivo set, che viene vissuto sul filo del rasoio da parte di entrambi i tennisti. Alcaraz serve per primo e cerca costantemente la fuga, ma Djokovic lo riacciuffa sempre. Nole sfiora anche il break sul 4-4, ma con tre errori consecutivi perde il nono game. La risposta è immediata, ma Alcaraz scatta sul 6-5 e non sbaglia il game conclusivo, chiudendo i giochi dopo 3h02' di gioco. Nonostante quasi quattro ore in più giocate a Melbourne, Alcaraz fa suo l'Australian Open ed è il secondo spagnolo a vincerlo: punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Lo spagnolo centra il Grande Slam relativamente alla carriera, sale a quota 7 major conquistati ed è il più giovane di sempre a raggiungere entrambi i traguardi: a 22 anni e 272 giorni, scrive la storia del tennis. Inoltre, è allungo nel ranking Atp: 13650 punti per Alcaraz, che comanda su Sinner (10300) e Djokovic (5280) con un ampio margine.

australian open
2026
sinner
alcaraz
finale
risultato

Ultimi video

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan

I più visti di Tennis

Tennis, Australian Open: impresa di Djokovic, Sinner out in semifinale dopo cinque set

Sinner: "Sconfitta che fa male, sarà una lezione. Non ho sfruttato le occasioni"

Immenso Alcaraz: vince la 'maratona' con Zverev e vola in finale a Melbourne

Djokovic: "Partita surreale, Sinner mi ha spinto al limite. Solo così potevo batterlo"

Alcaraz chiama il medico per i crampi, Zverev si infuria e tira in mezzo anche Sinner: "Stro**ate, li state proteggendo"

Djokovic-Sinner vale (di nuovo) una finale Slam: precedenti, orario e dove vederla

Notizie del giorno
Vedi tutti
Mauro Icardi
15:02
Clamoroso Juve: trattativa per Icardi! Può ritrovare Spalletti dopo la rottura all'Inter
DICH GABBIA X SITO 1/2 DICH
15:00
Gabbia: "Scudetto con il Milan? Lo preferisco al Mondiale. Ci godiamo Maignan"
Un sabato con Alisha
14:55
Un sabato con Alisha
La replica del gol di Trubin
14:53
La replica del gol di Trubin
Jean-Philippe Mateta
14:35
Crystal Palace, nuovo assalto a Larsen: così Mateta può andare subito al Milan