Tennis: Alcaraz vince gli Australian Open per la prima volta, battuto Djokovic in quattro set

Le cinque ore e mezza giocate contro Zverev non lasciano il segno su Carlos Alcaraz, che centra l'impresa di una carriera. A soli 22 anni e 272 giorni, lo spagnolo sale a quota 7 Slam vinti e conquista il suo primo Australian Open: è il più giovane di sempre a vincere tutti i major e centrare il Grande Slam. E dire che il match contro Djokovic (4), giustiziere di Sinner in semifinale, inizia tutt'altro che bene per Alcaraz. Lo spagnolo è contratto, soffre tantissimo sul servizio di un inarrestabile Djokovic (10/11 con la prima) e sbaglia nel proprio. Nole si carica, dunque, e sogna l'impresa: break immediato, allungo sul 4-1 e vittoria dopo 33' per 6-2. Nel secondo parziale, però, Alcaraz alza vertiginosamente il livello del suo gioco. Doppio break, reazione frustrata di Djokovic e parità nei set: 6-2 in 36'. Il serbo cerca di reagire nel terzo set, ma è Alcaraz ad avere ormai l'inerzia del match.