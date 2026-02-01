Tennis: Alcaraz vince gli Australian Open per la prima volta, battuto Djokovic in quattro set

© IPA
Lo spagnolo è il più giovane di sempre a vincere tutti e quattro i major, a 22 anni e 272 giorni. Sconfitto Djokovic in quattro set
Carlos Alcaraz continua a fare la storia del tennis mondiale e, per la prima volta in carriera, festeggia il successo negli Australian Open. Lo spagnolo rimonta dopo un primo set contratto e complesso, dimenticandosi delle cinque ore e mezza giocate in semifinale: Novak Djokovic va ko in quattro set e 3h02' di gioco col punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Lo spagnolo è, da oggi, il più giovane di sempre (22 anni e 272 giorni) a centrare il Grande Slam in carriera, cioè a vincere almeno una volta tutti gli Slam.
Le cinque ore e mezza giocate contro Zverev non lasciano il segno su Carlos Alcaraz, che centra l'impresa di una carriera. A soli 22 anni e 272 giorni, lo spagnolo sale a quota 7 Slam vinti e conquista il suo primo Australian Open: è il più giovane di sempre a vincere tutti i major e centrare il Grande Slam. E dire che il match contro Djokovic (4), giustiziere di Sinner in semifinale, inizia tutt'altro che bene per Alcaraz. Lo spagnolo è contratto, soffre tantissimo sul servizio di un inarrestabile Djokovic (10/11 con la prima) e sbaglia nel proprio. Nole si carica, dunque, e sogna l'impresa: break immediato, allungo sul 4-1 e vittoria dopo 33' per 6-2. Nel secondo parziale, però, Alcaraz alza vertiginosamente il livello del suo gioco. Doppio break, reazione frustrata di Djokovic e parità nei set: 6-2 in 36'. Il serbo cerca di reagire nel terzo set, ma è Alcaraz ad avere ormai l'inerzia del match.
Lo spagnolo comanda tutti gli scambi, fa soffrire l'avversario e lo sconfigge ancora: 6-3 e vantaggio per Carlos. Molto più equilibrato il quarto e decisivo set, che viene vissuto sul filo del rasoio da parte di entrambi i tennisti. Alcaraz serve per primo e cerca costantemente la fuga, ma Djokovic lo riacciuffa sempre. Nole sfiora anche il break sul 4-4, ma con tre errori consecutivi perde il nono game. La risposta è immediata, ma Alcaraz scatta sul 6-5 e non sbaglia il game conclusivo, chiudendo i giochi dopo 3h02' di gioco. Nonostante quasi quattro ore in più giocate a Melbourne, Alcaraz fa suo l'Australian Open ed è il secondo spagnolo a vincerlo: punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Lo spagnolo centra il Grande Slam relativamente alla carriera, sale a quota 7 major conquistati ed è il più giovane di sempre a raggiungere entrambi i traguardi: a 22 anni e 272 giorni, scrive la storia del tennis. Inoltre, è allungo nel ranking Atp: 13650 punti per Alcaraz, che comanda su Sinner (10300) e Djokovic (5280) con un ampio margine.