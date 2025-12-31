Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
SUI SOCIAL

Il videomessaggio di Sinner: "2025 stagione di grandi insegnamenti"

Gli auguri social del numero 2 del mondo: "Festeggiate con le persone che amate"

di Redazione
31 Dic 2025 - 18:03
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

In un video pubblicato sui propri canali social in cui ripercorre la sua incredibile stagione, Jannik Sinner fa gli auguri di buon anno a tutti i suoi tifosi salutando così il 2025: "Ragazzi, che anno che è stato. Alcuni alti sono stati incredibili, alcuni bassi invece sono stati difficili da accettare. Ma non guardo solo i risultati di quest'annata, vedo anche grandi insegnamenti. Voglio ringraziare tutto il team, la mia famiglia e tutti voi che mi avete supportato. Significa tanto per me. Vi auguro un felice anno nuovo: festeggiatelo con le persone che amate. Ci vediamo presto in campo".

Tra le centinaia di commenti è spuntato anche quello di Carlos Alcaraz, il suo grande rivale, che ha usato l’emoji della stretta di mano. Segno di amicizia e rispetto, ma anche segno che lo spagnolo non vede l’ora di ricominciare la loro sfida. Appuntamento il 10 gennaio a Seul, in Corea del Sud.

Leggi anche

Alcaraz-Sinner, la lunga sfida del 2026: ma alle loro spalle crescono talenti

sinner

Ultimi video

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

I più visti di Tennis

Kyrgios vince la “Battle of the Sexes” contro Sabalenka

Laila ha visto Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Quanto guadagnano in un’ora i tennisti Atp? Sinner il Paperone, Musetti in top-10

Musetti cambia coach per il 2026: "Al lavoro per colmare gap da Sinner e Alcaraz"

Sinner e il 2026: nel mirino il "Career Grand Slam" e il ritorno sul trono Atp

Sabalenka-Kyrgios, le immagini della battaglia dei sessi

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:51
Battocletti vittoriosa nella BOclassic per il terzo anno consecutivo
18:32
Lazio, c'è l'accordo con Insigne
18:32
Atletica: l'etiope Kejelcha vince la BOclassic con record
18:26
Milan, Leao e Gabbia in gruppo
18:03
Il videomessaggio di Sinner: "2025 stagione di grandi insegnamenti"