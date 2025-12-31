Il videomessaggio di Sinner: "2025 stagione di grandi insegnamenti"

© Getty Images
Gli auguri social del numero 2 del mondo: "Festeggiate con le persone che amate"di Redazione
In un video pubblicato sui propri canali social in cui ripercorre la sua incredibile stagione, Jannik Sinner fa gli auguri di buon anno a tutti i suoi tifosi salutando così il 2025: "Ragazzi, che anno che è stato. Alcuni alti sono stati incredibili, alcuni bassi invece sono stati difficili da accettare. Ma non guardo solo i risultati di quest'annata, vedo anche grandi insegnamenti. Voglio ringraziare tutto il team, la mia famiglia e tutti voi che mi avete supportato. Significa tanto per me. Vi auguro un felice anno nuovo: festeggiatelo con le persone che amate. Ci vediamo presto in campo".
Tra le centinaia di commenti è spuntato anche quello di Carlos Alcaraz, il suo grande rivale, che ha usato l’emoji della stretta di mano. Segno di amicizia e rispetto, ma anche segno che lo spagnolo non vede l’ora di ricominciare la loro sfida. Appuntamento il 10 gennaio a Seul, in Corea del Sud.