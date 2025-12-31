Il videomessaggio di Sinner: "2025 stagione di grandi insegnamenti"

In un video pubblicato sui propri canali social in cui ripercorre la sua incredibile stagione, Jannik Sinner fa gli auguri di buon anno a tutti i suoi tifosi salutando così il 2025: "Ragazzi, che anno che è stato. Alcuni alti sono stati incredibili, alcuni bassi invece sono stati difficili da accettare. Ma non guardo solo i risultati di quest'annata, vedo anche grandi insegnamenti. Voglio ringraziare tutto il team, la mia famiglia e tutti voi che mi avete supportato. Significa tanto per me. Vi auguro un felice anno nuovo: festeggiatelo con le persone che amate. Ci vediamo presto in campo".