Tennis, esibizione Sinner-Alcaraz in Corea del Sud il 10 gennaio

Si disputerà il prossimo 10 gennaio il match esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ospitato in Corea del Sud, otto giorni prima dell'inizio dell'Australian Open, il primo torneo del Grande Slam della stagione 2026. Mancava solo la data e gli organizzatori l'hanno annunciata oggi. L'incontro, che si aggiunge a un calendario che i giocatori - incluso Alcaraz - considerano già troppo fitto e lungo, si svolgerà a Incheon, vicino a Seul. Ancora sconosciuti i dettagli economici dell'evento, ma si parla di ingaggi record per entrambi i giocatori, ormai volti globali del tennis moderno.