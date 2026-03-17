Bove torna a esultare: primo gol dal rientro in campo. "Quanto mi mancava"

17 Mar 2026 - 23:46
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Edoardo Bove ha interrotto un lunghissimo digiuno, durato 506 giorni, segnando il primo gol dal suo rientro in campo dopo lo stop dovuto ai problemi cardiaci. Il centrocampista romano, al 94' della partita di Championship, seconda divisione inglese, contro il Wrexham, ha appoggiato in porta col sinistro il 3-1 del suo Watford dopo aver raccolto la conclusione di un compagno che era finita sulla traversa. Il centrocampista ha condiviso la sua gioia anche sui social, dove ha pubblicato la foto della sua esultanza accompagnata dalla frase: "Quanto mi mancava questa sensazione"

Bove non segnava dal 27 ottobre 2024, quando firmò il momentaneo 4-1 della Fiorentina contro la Roma. Al termine della partita, i tifosi hanno esposto uno striscione per lui che recitava "Anche se lasci Roma non sarai solo". 

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