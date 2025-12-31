Tennis: Alcaraz e Sinner, la coppia terribile pronta a dominare anche il 2026

Alcaraz e Sinner, o "Sincaraz" come sono stati ribattezzati, giocheranno un'esibizione in Corea del Sud il 10 gennaio, antipasto degli Australian Open che iniziano il 18. Alcaraz si è ripreso il numero 1 del ranking, ma Sinner ha riso per ultimo, confermando il titolo delle ATP Finals di Torino. È stato il coronamento di un anno dominato, nel quale l'azzurro ha concesso il bis sul cemento di Melbourne e ha poi aggiunto al suo palmares lo storico trionfo a Wimbledon, nonostante i tre mesi di stop per squalifica. In totale ha chiuso l'anno con 58 vittorie e appena sei sconfitte.