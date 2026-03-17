La vendetta di Vinicius: segna, elimina Pep ed esulta ricordando lo sfottò dei tifosi del City

Una provocazione che Vini non ha dimenticato. Il numero 7 dei blancos dopo aver portato avanti i suoi blindando praticamente il discorso qualificazione ha esultato davanti ai tifosi del City prima zittendoli e poi mimando il gesto delle lacrime. Una scena che si è ripetuta anche nel secondo tempo quando Vinicius ha trovato il raddoppio, poi annullato, per fuorigioco: il brasiliano è andato con fare provocatorio a mostrare il suo nome agli inglesi. Un comportamento che ha portato anche Donnarumma ad andargli contro a muso duro. La gioia della doppietta è stata rimandata soltanto di qualche minuto ma, in quel caso, l'esultanza non è stata provocatoria. Vinicius con questa doppietta tocca quota 4 gol e 5 assist in 12 partite contro Guardiola e i suoi. Forse pungolarlo non è stata la scelta migliore.