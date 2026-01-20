Fonseca out a sorpresa. Fritz e Tsitsipas al turno successivo

Lo statunitense regola Royer, il greco rimonta su Mochizuki. Eliminato il portoghese, Duckworth sfiderà Sinner
© Getty Images
C'è una prima eliminazione a sorpresa negli Australian Open, visto che Joao Fonseca esce nel primo turno contro Spizzirri. Avanti Shelton (8) e Khachanov (15), non sbagliano Fritz (9) e Tsitsipas (31): il greco perde il primo set, poi rimonta sul giapponese Mochizuki. Definito il rivale di Jannik Sinner, che sarà l'australiano Duckworth, out invece Monfils. Nel tabellone femminile, Rybakina (5) passa agevolmente il turno.
TABELLONE MASCHILE
Non ci sono grandi sorprese nella giornata dei big agli Australian Open, ma saluta un'attesa testa di serie: Joao Fonseca (28) crolla contro lo statunitense Spizzirri, che vince in quattro set (6-4, 2-6, 6-1, 6-2). Passa il turno invece Taylor Fritz (9), decollando nella seconda metà del match e sconfiggendo il francese Royer col punteggio di 7-6, 5-7, 6-1, 6-3. Servono quattro parziali anche a Stefanos Tsitsipas (31), che deve rimontare dopo aver perso il primo set contro il nipponico Mochizuki: il greco la spunta col punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 nell'ultimo match in programma. Termina qui l'avventura di Monfils, che ha annunciato il ritiro a fine stagione e crolla contro Sweeny, out anche Struff e Griekspoor (23). Non passa la tagliola anche Grigor Dimitrov, sfortunato nel sorteggio e out contro Machac, bene invece Hurkacz e Ben Shelton. Lo statunitense, testa di serie numero 8, sconfigge Humbert in tre set: punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. Vittoria in cinque set per Khachanov (15) su Michelsen e Mensik (16) su Carreno Busta. Infine, l'australiano Duckworth sarà lo sfidante di Jannik Sinner, dopo aver vinto un'autentica battaglia contro Prizmic. Il giovane croato cede in cinque set e 4h21' di gioco, dunque Sinner (in campo per un'ora) avrà un evidente vantaggio fisico sul suo rivale.
TABELLONE FEMMINILE
Nel tabellone femminile tutti gli occhi erano puntati su due protagoniste, che passano il turno. Elena Rybakina (5) sconfigge in due set la slovena Juvan col punteggio di 6-4, 6-3, più complicato invece il cammino di Naomi Osaka (16). La giapponese perde il secondo set e ha bisogno dunque di chiudere i giochi contro Ruzic nel terzo: punteggio di 6-3, 3-6, 6-4. Passano il turno anche Madison Keys (9) e Ostapenko (24), così come Belinda Bencic (10): quest'ultima travolge Katie Boulter in due set col punteggio di 6-0, 7-5. Out la canadese Fernandez (22) e Samsonova (18), sconfitta da Siegemund. Avanzano invece Kalinskaya (31) e Kasatkina, così come Pliskova.