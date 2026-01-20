Fonseca out a sorpresa. Fritz e Tsitsipas al turno successivo

Non ci sono grandi sorprese nella giornata dei big agli Australian Open, ma saluta un'attesa testa di serie: Joao Fonseca (28) crolla contro lo statunitense Spizzirri, che vince in quattro set (6-4, 2-6, 6-1, 6-2). Passa il turno invece Taylor Fritz (9), decollando nella seconda metà del match e sconfiggendo il francese Royer col punteggio di 7-6, 5-7, 6-1, 6-3. Servono quattro parziali anche a Stefanos Tsitsipas (31), che deve rimontare dopo aver perso il primo set contro il nipponico Mochizuki: il greco la spunta col punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 nell'ultimo match in programma. Termina qui l'avventura di Monfils, che ha annunciato il ritiro a fine stagione e crolla contro Sweeny, out anche Struff e Griekspoor (23). Non passa la tagliola anche Grigor Dimitrov, sfortunato nel sorteggio e out contro Machac, bene invece Hurkacz e Ben Shelton. Lo statunitense, testa di serie numero 8, sconfigge Humbert in tre set: punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. Vittoria in cinque set per Khachanov (15) su Michelsen e Mensik (16) su Carreno Busta. Infine, l'australiano Duckworth sarà lo sfidante di Jannik Sinner, dopo aver vinto un'autentica battaglia contro Prizmic. Il giovane croato cede in cinque set e 4h21' di gioco, dunque Sinner (in campo per un'ora) avrà un evidente vantaggio fisico sul suo rivale.