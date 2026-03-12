Bobo Vieri operato al ginocchio: la foto in ospedale

L'ex attaccante della Nazionale Christian Vieri è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio per la rimozione di un frammento osseo mobile che ne limitava l'attività sportiva. Il "Bobo" nazionale, ormai prossimo ai 53 anni, ha rassicurato i propri follower direttamente dal letto d'ospedale con un post motivazionale, confermando la riuscita dell'operazione e dichiarando con il segno della vittoria: "E anche questa è andata! Tolto un ossicino che andava in giro per il mio ginocchio!".