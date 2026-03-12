Bobo Vieri operato al ginocchio: la foto in ospedale

12 Mar 2026 - 12:00
© instagram

© instagram

L'ex attaccante della Nazionale Christian Vieri è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio per la rimozione di un frammento osseo mobile che ne limitava l'attività sportiva. Il "Bobo" nazionale, ormai prossimo ai 53 anni, ha rassicurato i propri follower direttamente dal letto d'ospedale con un post motivazionale, confermando la riuscita dell'operazione e dichiarando con il segno della vittoria: "E anche questa è andata! Tolto un ossicino che andava in giro per il mio ginocchio!".

L'intervento si è reso necessario per permettere all'ex bomber di proseguire la sua fortunata carriera nel mondo del padel, disciplina che condivide con storici compagni come Totti e Cassano; nonostante il ricovero, Vieri ha già fissato la data del rientro, promettendo ai fan di essere "pronto tra un mese per il nuovo torneo". 

