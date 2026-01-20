Sinner: "Dispiace vincere così. Mi sento preparato, ho lavorato molto"

Sinner-Gaston: le foto del match
© Getty Images
© Getty Images
Le parole dell'azzurro dopo il successo contro Gaston
"Ho visto che non stava bene, non stava servendo con alte velocità. Non è così che uno vuole vincere, è un giocatore di talento e di grande tocco. Sapevo dall'inizio che avrei dovuto giocare con un livello alto, sono molto contento della mia partita e di essere tornato qui. Grazie per essere venuti a vedermi".
Così Jannik Sinner intervistato da Jim Courier sulla Rod Laver Arena di Melbourne, dopo il successo nel primo turno degli Australian Open per il ritiro del francese Hugo Gaston. "Mi sento ben preparato, ho lavorato molto. Anche se era una esibizione qui ho giocato una partita con Felix (Auger-Aliassime, ndr), ma le partite ufficiali sono diverse. Sono partito bene, anche se con un po' di tensione, poi bisogna anche pensare a divertirsi in campo", ha aggiunto il tennista azzurro.
Nel secondo turno il campione di Sesto Pusteria affronterà l'australiano James Duckworth, numero 88 Atp.
© Getty Images
© Getty Images