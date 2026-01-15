Federer consiglia Alcaraz: "Ecco il segreto per battere Sinner"

Lo svizzero a Melbourne: "Contro Jannik giocherei come Dimitrov a Wimbledon"
La rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è "formidabile" per il tennis, parola di Roger Federer secondo il quale lo spagnolo e l'italiano, numero 1 e 2 del ranking, "praticano un tennis incredibile".
Sei anni dopo aver giocato l'ultima partita alla Rod Laver Arena, Roger Federer è tornato agli Australian Open dove sabato sarà protagonista della cerimonia d'apertura e di una "battaglia tra numeri 1" con Andre Agassi, Pat Rafter e Lleyton Hewitt. Incontrando i giornalisti Federer ha parlato del tennis attuale e della rivalità tra Sinner e Alcaraz. "È una grande rivalità - ha spiegato il campione elvetico - La finale del Roland Garros è stata pazzesca, con un quinto set epico. La loro progressione è continua".
Federer - che nella sua lunga carriera è stato protagonista di rivalità con Rafael Nadal (ritiratosi nel 2024) e Novak Djokovic, ancora presente nel tabellone - si è soffermato poi sul gioco dall'azzurro, raccontando come sarebbe stato giocare con lui: "A Wimbledon, quando Dimitrov stava giocando contro Jannik e io ero lì sugli spalti, è stato facile immaginare come sarebbe potuto essere, perché Grigor gioca in modo molto simile a come giocavo io - spiega - Penso sia stata una delle prime volte in cui ho pensato a come sarebbe stato affrontare Jannik. Non ho provato la stessa cosa guardando Sinner contro Djokovic a Shanghai: lì stavo solo guardando del grande tennis, perché entrambi giocavano in modo molto diverso da come gioco io".
Parlando di Carlos Alcaraz lo svizzero ha paragonato la mentalità e il gioco dello spagnolo al suo: "In generale mi immedesimo di più nella mentalità e nei panni di Alcaraz quando lo vedo giocare - ha sottolineato - Quando Carlos decide di fare una palla corta, quando scende a rete, quando passa dalla difesa all'attacco. Ora, con Sinner, a un certo punto ho pensato: "Ok, adesso capisco come probabilmente giocherei contro Jannik".
"Mi sono allenato un po' con questi ragazzi, hanno un tocco di palla incredibile - ha concluso Federer- La loro progressione negli ultimi anni è stata formidabile e il meglio resta da fare. Spero che saranno risparmiati dagli infortuni".