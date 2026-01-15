Federer consiglia Alcaraz: "Ecco il segreto per battere Sinner"

Federer - che nella sua lunga carriera è stato protagonista di rivalità con Rafael Nadal (ritiratosi nel 2024) e Novak Djokovic, ancora presente nel tabellone - si è soffermato poi sul gioco dall'azzurro, raccontando come sarebbe stato giocare con lui: "A Wimbledon, quando Dimitrov stava giocando contro Jannik e io ero lì sugli spalti, è stato facile immaginare come sarebbe potuto essere, perché Grigor gioca in modo molto simile a come giocavo io - spiega - Penso sia stata una delle prime volte in cui ho pensato a come sarebbe stato affrontare Jannik. Non ho provato la stessa cosa guardando Sinner contro Djokovic a Shanghai: lì stavo solo guardando del grande tennis, perché entrambi giocavano in modo molto diverso da come gioco io".