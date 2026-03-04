Rugby: il neozelandese Rennie nuovo tecnico degli All Blacks

04 Mar 2026 - 09:57

Il neozelandese Dave Rennie è il nuovo allenatore degli All Blacks. L'ex tecnico della nazionale australiana, che prende il posto di Scott Robertson, esonerato lo scorso gennaio, "è in grado di creare un ambiente favorevole alle buone prestazioni e alla vittoria", ha detto David Kirk, presidente della New Zealand Rugby nell'annunciare la nomina. "Dave sa cosa significa allenare gli All Blacks e offre uno stile di rugby che riflette chi siamo come neozelandesi", ha aggiunto. Quando ha esonerato Robertson, Kirk aveva sottolineato che era giunto il momento per un cambiamento, con la Coppa del Mondo di rugby del 2027 come "obiettivo chiave". "Allenare gli All Blacks è un onore incredibile. Sono estremamente orgoglioso di aver ricevuto l'incarico e capisco le aspettative che ne derivano", ha dichiarato Rennie, 62 anni.

Ultimi video

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

I più visti di Altri Sport

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Dal basket al volley, al ciclismo al tennis: la guerra in Iran blocca lo sport

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:13
Iran: Medvedev e Rublev hanno lasciato Dubai, attesi a Indian Wells
10:12
Tennis: Maestrelli si qualifica per Indian Wells
10:11
Nba: Hornets ancora a segno, Cleveland domina Detroit
09:57
Rugby: il neozelandese Rennie nuovo tecnico degli All Blacks
17:53
Freestyle: Tabanelli operata al legamento crociato del ginocchio