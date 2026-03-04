Rugby: il neozelandese Rennie nuovo tecnico degli All Blacks

Il neozelandese Dave Rennie è il nuovo allenatore degli All Blacks. L'ex tecnico della nazionale australiana, che prende il posto di Scott Robertson, esonerato lo scorso gennaio, "è in grado di creare un ambiente favorevole alle buone prestazioni e alla vittoria", ha detto David Kirk, presidente della New Zealand Rugby nell'annunciare la nomina. "Dave sa cosa significa allenare gli All Blacks e offre uno stile di rugby che riflette chi siamo come neozelandesi", ha aggiunto. Quando ha esonerato Robertson, Kirk aveva sottolineato che era giunto il momento per un cambiamento, con la Coppa del Mondo di rugby del 2027 come "obiettivo chiave". "Allenare gli All Blacks è un onore incredibile. Sono estremamente orgoglioso di aver ricevuto l'incarico e capisco le aspettative che ne derivano", ha dichiarato Rennie, 62 anni.