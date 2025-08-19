Sinner tranquillizza tutti dopo il malore: "Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro"

© x
© x
Post sui propri profili social per il numero 1 al mondo dopo il ritiro nella finale di Cincinnati
© x
© x
All'indomani del ritiro nella finale di Cincinnati per un malore di cui non sono state ancora rivelate le cause, Jannik Sinner conferma l'intenzione di partecipare agli Us Open, che scatteranno domenica a New York. "Ieri non mi sentivo benissimo e mi dispiace davvero avervi deluso - ha scritto il numero 1 al mondo -. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno supportato sul posto e da casa, il vostro supporto significa il mondo. Congratulazioni a Carlos Alcaraz e al suo team, state facendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per il futuro. Ora è il momento di riposarmi un paio di giorni prima di tornare al lavoro".
A causa del malore, Sinner è costretto a rinunciare al doppio misto degli US Open dove sarebbe dovuto scendere in campo con Katerina Siniakova. Resta da capire le cause e c'è la grande incognita di come si presenterà in campo per difendere il titolo conquistato nel 2024 e la prima posizione del ranking mondiale sempre più insidiata da uno scatenato Carlos Alcaraz che da qui a fine stagione ha molti meno punti da difendere rispetto all'azzurro e potrebbe superarlo a breve.
Commenti (0)