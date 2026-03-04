MONDIALI 2026

Mondiali 2026, Trump: "Non mi interessa se l'Iran ci sarà o meno"

Il presidente Usa: "E' un Paese gravemente sconfitto che sta andando a rotoli..."

04 Mar 2026 - 10:06
© Getty Images

© Getty Images

"Non mi interessa se l'Iran ci sarà o meno". Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump in un'intervista a 'Politico' facendo riferimento alla partecipazione della nazionale asiatica che si è qualificata ai prossimi Mondiali di calcio che si svolgeranno in Usa, Canada e Messico.

"Penso che l'Iran sia un Paese gravemente sconfitto. Stanno andando a rotoli", ha aggiunto. Attualmente l'Iran giocherà contro la Nuova Zelanda a Los Angeles il 15 giugno, contro il Belgio a Los Angeles il 21 giugno e contro l'Egitto a Seattle il 26 giugno. Se sia gli Stati Uniti che l'Iran dovessero arrivare secondi nei rispettivi gironi, le due nazioni potrebbero affrontarsi in una partita eliminatoria il 3 luglio a Dallas.

mondiali 2026
iran
usa

