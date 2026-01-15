Tennis, Australian Open: esordio contro Gaston per Sinner, Musetti sfida Collignon

Per il numero 5 del ranking Lorenzo Musetti al primo turno ci sarà invece il belga Raphael Collignon. In caso di vittoria il tennista toscano potrebbe incontrare al secondo turno Lorenzo Sonego, che esordirà a sua volta contro lo spagnolo Taberner. Sfortunati Matteo Berrettini, che incontrerà all'esordio il numero 6 del mondo Alex de Minaur, ma anche Matteo Arnaldi, atteso dal russo Andrey Rublev, numero 14 al mondo, e Mattia Bellucci, che incontrerà il numero 12 del ranking Casper Ruud. Ci sarà il cileno Garin per Luciano Darderi, mentre per Flavio Cobolli e Luca Nardi l'avversario sarà un qualificato o un lucky loser.