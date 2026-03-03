Tennis, Indian Wells: Sinner nella parte di tabellone di Mensik
Per il numero 2 del mondo esordio con Duckworth o un qualificato
Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells a partire dal secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra l'australiano Duckworth e un qualificato. E' stato infatti sorteggiato il tabellone del torneo americano, che apre la stagione dei Master 1000. Sinner è nella parte di tabellone di Ben Shelton, numero 8 del mondo e possibile avversario ai quarti, dove è possibile anche l'incrocio con Mensik che lo ha di recente battuto a Doha.
Musetti, testa di serie n. 5, affronta al secondo turno il vincente della sfida tra Fucsovics e un qualificato, Cobolli di quella tra Altmaier e Kecmanociv, Darderi e Arnaldi contro un qualificato, Berrettini trova invece subito il francese Mannarino.
Per Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, esordio al secondo turno contro il vincente Dimitrov-Atmane e possibile semifinale contro Djokovic.
PAOLINI DALLA PARTE DI SABALENKA
Sorteggiato il main draw del "BNP Paribas Open", terzo WTA 1000 stagionale: in attesa della conclusione delle qualificazioni, nel main draw di singolare c'è una sola giocatrice italiana, Jasmine Paolini. Testa di serie numero 7, l'azzurra entrerà in corsa direttamente al secondo turno, contro ,l'austriaca Anastasia Potapova o una qualificata. La prima testa di serie che potrebbe incontrare è la numero 30, la cinese Xinyu Wang. La toscana è inserita nella parte alta del tabellone, dal lato della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, nel quarto di Ekaterina Alexandrova, nel quarto di Coco Gauff. Nelle cinque precedenti partecipazioni al 1000 californiano, la toscana non è mai andata oltre gli ottavi di finale, raggiunti i due occasioni: nel 2024 ha perso in tre set con Anastasia Potapova mentre nel 2025 ha ceduto nettamente a Liudmila Samsonova.