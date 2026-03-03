Tennis, Indian Wells: Sinner nella parte di tabellone di Mensik

Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells a partire dal secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra l'australiano Duckworth e un qualificato. E' stato infatti sorteggiato il tabellone del torneo americano, che apre la stagione dei Master 1000. Sinner è nella parte di tabellone di Ben Shelton, numero 8 del mondo e possibile avversario ai quarti, dove è possibile anche l'incrocio con Mensik che lo ha di recente battuto a Doha.