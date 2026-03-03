Indian Wells, Sinner: "Mi sento di nuovo in forma. So di poter vincere"

Jannik Sinner sa bene che la pazienza è la virtù dei forti. L'inizio di stagione non è stato sicuramente quello sperato dal tennista azzurro: eliminazione in semifinale all'Australian Open e poi nei quarti nel 500 di Doha contro Mensik. Jannik ci aveva forse abituato troppo bene, ma questi primi due tornei dell'anno hanno fatto molto parlare. Ora però il numero due al mondo si presenta a Indian Wells con grande fiducia: "Sono molto contento, mi sento di nuovo in forma. Ci siamo allenati veramente tanto nell'ultima settimana e mezza, tante ore in campo e tanta palestra. Mi sento di nuovo bene, speriamo in un buon torneo. È un torneo speciale, innanzitutto perché è il primo Masters 1000 dell'anno e perché l'anno scorso non c'ero. Il posto è molto bello, anche se giocare qui può diventare molto difficile per via del vento. Qui viviamo in un modo diverso: abbiamo la casa, ci sono tanti campi da golf... Giochiamo tanto a tennis, ma ogni tanto c'è qualche scappatina ai campi da golf".



Sinner, nell'intervista rilasciata ai microfoni di SkySport, spiega anche quello che secondo lui non ha funzionato nell'ultimo 500, in cui è stato eliminato da Mensik (avversario che potrebbe ritrovare sulla sua strada anche a Indian Wells): "A Doha ho rallentato un po' troppo il mio gioco, pensando un po' troppo alle variazioni. Adesso stiamo provando a spingere di nuovo, essere un po' più aggressivo sulla linea di fondo. È il primo torneo importante dopo l'Australia. Sono in un buon stato mentale per far bene qua, le prime partite saranno molto difficili come sempre. Poi vedremo come evolverà il tabellone e il torneo. Sono tranquillo, mi sento bene perché abbiamo lavorato tanto".