Sinner-Cahill, il matrimonio continua: "Con me almeno per un'altra stagione"

Sinner ha aggiunto, a proposito della collaborazione con l'australiano: "Darren mi dà tanta calma e mi sento molto al sicuro con lui nell'angolo, e non solo io, ma anche il resto del team". Dal 2022 Cahill fa parte dello staff di Jannik Sinner, insieme all’allenatore italiano Simone Vagnozzi. Il suo ruolo è soprattutto quello di mentore esperto, capace di offrire una visione strategica di alto livello. Con Cahill, Sinner ha migliorato la gestione dei momenti chiave delle partite. L’australiano lavora molto sull’aspetto mentale e sulla lettura tattica degli avversari. Il rapporto tra i due è basato su grande fiducia e comunicazione diretta. Cahill ha spesso elogiato l’etica del lavoro e l’umiltà di Sinner. La loro collaborazione è considerata uno dei fattori della rapida crescita dell’azzurro ai vertici del tennis mondiale.