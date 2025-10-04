Dall'avvertimento di Sinner allo svenimento di Comesana: a Shanghai è allarme calore

Nelle giornate precedenti del torneo un altro episodio dovuto alle temperature estreme ha fatto discutere. Si tratta del match tra Rinderknech e Medjedovic. Il serbo ha di fatto costretto l'arbitro a sospendere la partita e mendarlo negli spogliatoi a cambiarsi perché l'eccessiva sudorazione rendeva il cemento scivoloso e pericoloso. La partita è stata sospesa per circa otto minuti prima che anche Rinderknech, infastidito dal lungo stop, iniziasse a camminare per il campo senza scarpe e con i calzini impregnati di sudore per sostenere di aver bisogno di cambiarsi. Questo match, a tratti paradossale, si è concluso con il ritiro di Medjedovic (che aveva vinto il primo set) per un problema alla schiena che potrebbe essere stato aggravato dal caldo afoso.