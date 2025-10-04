Logo SportMediaset
Dall'avvertimento di Sinner allo svenimento di Comesana: a Shanghai è allarme calore

In queste prime giornate sono già molti gli episodi che destano preoccupazione per le condizioni dei tennisti 

04 Ott 2025 - 15:38

Al Master 1000 di Shanghai è allarme calore. Le condizioni in cui si deve giocare (caldo afoso, umidità unite a una scarsa circolazione d'aria nel palazzetto) iniziano a destare qualche preoccupazione. Le parole di Jannick Sinner dopo la vittoria su Altmaier ("Qui è molto più umido, si sente di più la fatica") sono soltanto l'ultimo indizio di una situazione già emersa nel corso di questo torneo e che rischia di sfuggire di mano.

Per conferma basta dare un'occhiata all'altro match del 1000 cinese che in giornata ha visto impegnato un italiano: Musetti contro Comesana. L'argentino ha fatto spaventare tutti quando all'ultimo cambio di campo nel secondo set si è sentito male, finendo per accasciarsi sui tabelloni proprio per l'eccessivo calore. Provvidenziale l'intervento del tennista carrarino che ha prontamente soccorso il suo avversario portandogli l'asciugamano con il ghiaccio che i tennisti usano per rinfrescarsi in ogni cambio campo. Dopo l'intervento dell'azzurro Comesana è riuscito a rimettersi in piedi e a terminare la partita, non prima però di essere visitato dai medici del torneo che gli hanno misurato la pressione. Il risultato del secondo parziale, 6-0, si spiega anche con le precarie condizioni dell'argentino. 

Visualizza il post su Twitter

Nelle giornate precedenti del torneo un altro episodio dovuto alle temperature estreme ha fatto discutere. Si tratta del match tra Rinderknech e Medjedovic. Il serbo ha di fatto costretto l'arbitro a sospendere la partita e mendarlo negli spogliatoi a cambiarsi perché l'eccessiva sudorazione rendeva il cemento scivoloso e pericoloso. La partita è stata sospesa per circa otto minuti prima che anche Rinderknech, infastidito dal lungo stop, iniziasse a camminare per il campo senza scarpe e con i calzini impregnati di sudore per sostenere di aver bisogno di cambiarsi. Questo match, a tratti paradossale, si è concluso con il ritiro di Medjedovic (che aveva vinto il primo set) per un problema alla schiena che potrebbe essere stato aggravato dal caldo afoso.

