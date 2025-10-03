Masters 1000 di Shanghai, Sinner ritrova Altmaier e punta a evitare l'ennesima maratona con il tedesco

L'azzurro scenderà in campo per il secondo turno dove troverà il numero 49 al mondo, in grado di trascinarlo in partite infinite nelle precedenti sfidedi Marco Cangelli
Un giorno in più di riposo a volte aiuta, soprattutto se sei reduce da alcuni problemi di salute che non ti hanno impedito di uscire vincitore da un torneo. È il caso di Jannik Sinner che si prepara a esordire al Masters 1000 di Shanghai dopo aver ricevuto dagli organizzatori una deroga per spostare il proprio esordio a sabato 4 ottobre. Complice l'assenza di Carlos Alcaraz, il 24enne di Sesto Pusteria ha la chance di rosicchiare punti allo spagnolo e riavvicinarsi alla vetta della classifica ATP, tuttavia prima dovrà vincere il torneo cinese e superare in particolare al debutto Daniel Altmaier.
Il tedesco ha spazzato via al primo turno l'australiano Tristan Schoolkate per 6-3 6-4, tuttavia si trova davanti a sé un muro da scalare nonostante i precedenti parlino di una parità assoluta. Sinner e Altmaier si sono già affrontati due volte in passato con l'azzurro che si impose nel 2022 al primo turno degli US Open per 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1, mentre l'anno successivo il numero 49 al mondo si rifece con gli interessi eliminando al secondo turno del Roland Garros l'altoatesino per 6-7(0) 7-6(7) 1-6 7-6(4) 7-5.
Insomma, quando Sinner e Altmaier si affrontano, si prevede una lunga battaglia, ma negli ultimi due anni le cose sono decisamente cambiate visto che l'azzurro ha fatto un grosso passo in avanti diventando uno dei big del mondo tennistico. Attenzione a sottovalutarlo perché il tedesco ha una sensibilità nel tocco che potrebbe spezzare il ritmo martellante dell'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi, tuttavia il meglio lo ha sempre espresso sulla terra rossa e ciò potrebbe consentire a Sinner di passare al turno successivo senza grossi patemi.
