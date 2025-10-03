Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Masters 1000 di Shanghai, Sinner ritrova Altmaier e punta a evitare l'ennesima maratona con il tedesco

L'azzurro scenderà in campo per il secondo turno dove troverà il numero 49 al mondo, in grado di trascinarlo in partite infinite nelle precedenti sfide

di Marco Cangelli
03 Ott 2025 - 12:25

Un giorno in più di riposo a volte aiuta, soprattutto se sei reduce da alcuni problemi di salute che non ti hanno impedito di uscire vincitore da un torneo. È il caso di Jannik Sinner che si prepara a esordire al Masters 1000 di Shanghai dopo aver ricevuto dagli organizzatori una deroga per spostare il proprio esordio a sabato 4 ottobre. Complice l'assenza di Carlos Alcaraz, il 24enne di Sesto Pusteria ha la chance di rosicchiare punti allo spagnolo e riavvicinarsi alla vetta della classifica ATP, tuttavia prima dovrà vincere il torneo cinese e superare in particolare al debutto Daniel Altmaier.

Il tedesco ha spazzato via al primo turno l'australiano Tristan Schoolkate per 6-3 6-4, tuttavia si trova davanti a sé un muro da scalare nonostante i precedenti parlino di una parità assoluta. Sinner e Altmaier si sono già affrontati due volte in passato con l'azzurro che si impose nel 2022 al primo turno degli US Open per 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1, mentre l'anno successivo il numero 49 al mondo si rifece con gli interessi eliminando al secondo turno del Roland Garros l'altoatesino per 6-7(0) 7-6(7) 1-6 7-6(4) 7-5.

Leggi anche

Sinner pronto per Shanghai: "Primi turni mai facili. Novità nel gioco? Non sono l'unico..."

Insomma, quando Sinner e Altmaier si affrontano, si prevede una lunga battaglia, ma negli ultimi due anni le cose sono decisamente cambiate visto che l'azzurro ha fatto un grosso passo in avanti diventando uno dei big del mondo tennistico. Attenzione a sottovalutarlo perché il tedesco ha una sensibilità nel tocco che potrebbe spezzare il ritmo martellante dell'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi, tuttavia il meglio lo ha sempre espresso sulla terra rossa e ciò potrebbe consentire a Sinner di passare al turno successivo senza grossi patemi. 

sinner
altmaier
masters 1000 di shanghai

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner a -590 punti da Alcaraz, che salta Shanghai: Jannik torna numero uno se…

Sinner lascia a Tien solo le briciole: 6-2, 6-2 nella finale dell'Atp di Pechino

Sinner supera l'ostacolo De Minaur e si prende la terza finale di fila a Pechino

Sinner: "Ho avuto un buon servizio. In finale starò bene, c'è più adrenalina"

Sinner torna al successo: "Molto soddisfatto, Pechino è un posto speciale per me"

Alcaraz si ritira dal 1000 di Shanghai: "Qualche problema fisico, devo riposare". Occasione per Sinner?

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:56
Alonso "apre" Singapore, Leclerc alle sue spalle
13:56
Le foto delle prove libere del gp di Singapore
Cannavaro ai mondiali
13:56
Cannavaro ai mondiali
Hojlund mister Champions
13:55
Hojlund mister Champions
13:52
Milan, allenamento in gruppo per Tomori