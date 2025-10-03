Masters 1000 di Shanghai, Sinner ritrova Altmaier e punta a evitare l'ennesima maratona con il tedesco

Insomma, quando Sinner e Altmaier si affrontano, si prevede una lunga battaglia, ma negli ultimi due anni le cose sono decisamente cambiate visto che l'azzurro ha fatto un grosso passo in avanti diventando uno dei big del mondo tennistico. Attenzione a sottovalutarlo perché il tedesco ha una sensibilità nel tocco che potrebbe spezzare il ritmo martellante dell'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi, tuttavia il meglio lo ha sempre espresso sulla terra rossa e ciò potrebbe consentire a Sinner di passare al turno successivo senza grossi patemi.