Leclerc sconsolato: "Non abbiamo scuse". Hamilton:"Non ci siamo con l'esecuzione"

"Fin qui mi sono trovare bene in macchina. Nel Q1 mi sentivo forte ed ero convinto che saremmo riusciti a lottare per le primissime posizioni. ll fatto è che abbiamo problemi a livello di esecuzione che non ci permettono di ottimizzare le sessioni di prove: lo svolgimento del programma, usare una gomma per un giro e poi rientrare, la gestione delle temperature degli pneumatici. Sono cose delle quali dobbiamo parlare. Ne discuteremo con calma, tutti stanno lavorando al massimo delle loro possibilità ma dobbiamo anche guardare quello che fanno gli altri... Oggi il potenziale nella vettura c’era, ma la nostra sessione non è stata lineare e non siamo riusciti a mettere in mostra il nostro passo quando contava. È deludente non trovarci più avanti, anche perché per gran parte del weekend il bilanciamento è stato buono. Nella fase finale abbiamo faticato a portare le gomme nella finestra giusta e questo ha limitato quello che potevamo fare. Al pari di quasi tutti gli altri team, non siamo inoltre riusciti a completare dei long run, quindi affronteremo la gara di domani con meno informazioni di quanto avremmo voluto. Nella SF-25 c’è più di quanto si è visto oggi e, anche se sorpassare qui non è semplice, la gara è lunga. L’obiettivo è guadagnare terreno rispetto a dove partiamo.