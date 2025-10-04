Torino, Baroni: "Grande rimpianto ma la squadra è sulla strada giusta"

"Il gol del 3-3 preso nel recupero? Il rimpianto è grande, anche guardando i numeri della partita. La strada è questa, la squadra secondo me ha fatto molto bene sotto l'aspetto del gioco. Stavamo cercando una prestazione convincente dopo Parma, dove la squadra aveva fatto molto bene. Subiamo troppo al di là del merito, anche difensivamente la squadra ha fatto molto bene. Stiamo pagando a caro prezzo le disattenzioni, anche perché abbiamo qualche giovane da far crescere". Lo ha detto il tecnico del Torino Marco Baroni ai microfoni di Dazn dopo il rocambolesco pareggio con la Lazio. "La squadra ha ampi margini di miglioramento, i ragazzi lo sanno, io voglio che la squadra giochi e crei - ha proseguito - Siamo sulla strada giusta, peccato che ora ci sia la sosta. Ci vuole un po' di tempo ma io sono molto fiducioso. Sapevamo che avevamo una partenza difficile con tanti giocatori nuovi, ma questo non è un alibi. Facciamo un percorso, io ho la testa solo nel Torino e nella crescita della squadra".