Tennis, Shanghai: Sinner vince al debutto contro Altmaier

Inizio in scioltezza a Shanghai per Sinner, a caccia del bis in terra cinese dopo il trionfo a Pechino. L'altoatesino si libera senza troppi problemi del numero 49 al Mondo, Daniel Altmaier, che ha come unica occasione per strappare un break al secondo della classifica Atp alla fine del primo set. Il match si apre subito bene per il 2001 di Sesto Pusteria: break e 3-1. Poi, sul 4-3, le uniche due palle break in favore del tedesco, con Jannik che però si prende il game ai vantaggi e, anzi, si prende di nuovo il turno in servizio per chiudere su un agevole 6-3. Parziale che si ripeterà nel secondo, con l'altoatesino avanti (3-0) e Altmaier costretto a limitare i danni: rischia addirittura di andare sotto 1-5, ma ormai è solo questione di stabilire la portata del successo di Sinner. Al momento di servire per il match, infatti, il vincitore di Wimbledon non sbaglia: doppio 6-3 in un'ora e 38 minuti di gioco. Un ottimo inizio in vista di appuntamenti più impegnativi: nel secondo turno se la vedrà con l'olandese Tallon Grieskpoor, numero 31 al Mondo capace di battere 6-1, 1-6, 6-1 il britannico Jenson Brooksby.