Tennis, Shanghai: Sinner vince al debutto contro Altmaier

L'altoatesino batte con un doppio 6-3 il tedesco Altmaier: ora l'olandese Griekspoor

04 Ott 2025 - 15:51

Esordio vincente per Jannik Sinner all'Atp di Shanghai: sul cemento cinese, l'altoatesino si impone su Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3, 6-3. Nel corso del match, il numero 2 al Mondo, dententore del torneo, concede soltanto due palle break senza però perdere il servizio, sfruttando invece al meglio le imperfezioni in battuta del tedesco. Adesso il 24enne di Sesto Pusteria se la vedrà con l'olandese Tallon Grieskpoor (6-1, 1-6, 6-1 a Brooksby).

Inizio in scioltezza a Shanghai per Sinner, a caccia del bis in terra cinese dopo il trionfo a Pechino. L'altoatesino si libera senza troppi problemi del numero 49 al Mondo, Daniel Altmaier, che ha come unica occasione per strappare un break al secondo della classifica Atp alla fine del primo set. Il match si apre subito bene per il 2001 di Sesto Pusteria: break e 3-1. Poi, sul 4-3, le uniche due palle break in favore del tedesco, con Jannik che però si prende il game ai vantaggi e, anzi, si prende di nuovo il turno in servizio per chiudere su un agevole 6-3. Parziale che si ripeterà nel secondo, con l'altoatesino avanti (3-0) e Altmaier costretto a limitare i danni: rischia addirittura di andare sotto 1-5, ma ormai è solo questione di stabilire la portata del successo di Sinner. Al momento di servire per il match, infatti, il vincitore di Wimbledon non sbaglia: doppio 6-3 in un'ora e 38 minuti di gioco. Un ottimo inizio in vista di appuntamenti più impegnativi: nel secondo turno se la vedrà con l'olandese Tallon Grieskpoor, numero 31 al Mondo capace di battere 6-1, 1-6, 6-1 il britannico Jenson Brooksby.

