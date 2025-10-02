Shanghai omaggia Sinner con una statua di terracotta

Campione in carica, Jannik Sinner è tornato a Shanghai per difendere il titolo. Gli organizzatori del torneo lo hanno accolto con un regalo speciale, svelando una statua in terracotta nello stile dei famosi guerrieri cinesi. "Wow, sembra sicuramente più forte di me", ha commentato sorridendo l'azzurro come si vede in diversi video sui social.