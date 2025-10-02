Logo SportMediaset
IL REGALO

Shanghai omaggia Sinner con una statua di terracotta

Il Master1000 cinese ha voluto celebrare così l'italiano, campione in carica del torneo

02 Ott 2025 - 15:15
9 foto

Campione in carica, Jannik Sinner è tornato a Shanghai per difendere il titolo. Gli organizzatori del torneo lo hanno accolto con un regalo speciale, svelando una statua in terracotta nello stile dei famosi guerrieri cinesi. "Wow, sembra sicuramente più forte di me", ha commentato sorridendo l'azzurro come si vede in diversi video sui social.

