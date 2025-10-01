Sinner a -590 punti da Alcaraz: Shanghai e Vienna per tornare al numero uno

Carlos Alcaraz 11.540 punti, Jannik Sinner 10.950 punti. Grazie al successo nell'Atp 500 di Pechino che gli ha regalato il 21° titolo della carriera (e terzo stagionale), l'azzurro ha guadagnato 170 punti nel ranking Atp sullo spagnolo (che ha confermato i 500 punti dello scorso anno grazie alla vittoria a Tokyo) e adesso punta il sorpasso. Il circuito infatti si sposterà a Shanghai, dove però Alcaraz non ci sarà per via di un malessere che lo ha colpito durante la settimana di Tokyo e quindi perderà i 200 punti conquistati lo scorso anno. Sinner invece arriverà da campione in carica per difendere i 1.000 punti del titolo vinto lo scorso anno e se dovesse fare il bis, dopo il Masters 1000 cinese potrebbe trovarsi a soli 390 punti dal murciano.