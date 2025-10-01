Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Sinner a -590 punti da Alcaraz: Shanghai e Vienna per tornare al numero uno

Con la vittoria a Pechino Jannik guadagna 170 punti in classifica sullo spagnolo, che a Shanghai non ci sarà

01 Ott 2025 - 10:51
1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Carlos Alcaraz 11.540 punti, Jannik Sinner 10.950 punti. Grazie al successo nell'Atp 500 di Pechino che gli ha regalato il 21° titolo della carriera (e terzo stagionale), l'azzurro ha guadagnato 170 punti nel ranking Atp sullo spagnolo (che ha confermato i 500 punti dello scorso anno grazie alla vittoria a Tokyo) e adesso punta il sorpasso. Il circuito infatti si sposterà a Shanghai, dove però Alcaraz non ci sarà per via di un malessere che lo ha colpito durante la settimana di Tokyo e quindi perderà i 200 punti conquistati lo scorso anno. Sinner invece arriverà da campione in carica per difendere i 1.000 punti del titolo vinto lo scorso anno e se dovesse fare il bis, dopo il Masters 1000 cinese potrebbe trovarsi a soli 390 punti dal murciano. 

Leggi anche

Sinner torna al successo: "Molto soddisfatto, Pechino è un posto speciale per me"

Se in Cina dovesse conquistare il quarto titolo stagionale, Sinner potrebbe tornare sul trono della classifica Atp il prossimo 27 ottobre. Alcaraz infatti non è iscritto ai tornei di Basilea e Vienna, mentre Jannik parteciperà all'Atp 500 austriaco e se dovesse vincere anche lì salirebbe a 11450 punti, che varrebbero il primo posto del mondo per 110 punti alla vigilia del Masters 1000 di Parigi. 

Primato che però Jannik perderebbe dopo una settimana vedendo anche svanire la possibilità di iniziare le Nitto ATP Finals da numero 1, perché prima dell'inizio di questa edizione verranno decurtati i punti dell'edizione 2024: Sinner, che ha trionfato imbattuto, ne perderà 1500, mentre Alcaraz soltanto 200. 

Leggi anche

Alcaraz si ritira dal 1000 di Shanghai: "Qualche problema fisico, devo riposare". Occasione per Sinner?

Punti da difendere:
Sinner - Masters 1000 Shanghai: 1000 pt. ATP Finals: 1500 pt (giocherà anche l'Atp 500 di Vienna e il Masters 1000 di Bercy in cui non avrà nessun punto da scartare).
Alcaraz - Masters 1000 Shanghai: 200 pt. Masters 1000 Bercy: 100 pt. ATP Finals: 200 pt

sinner
alcaraz
atp
numero uno

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner supera l'ostacolo De Minaur e si prende la terza finale di fila a Pechino

Sinner: "Ho avuto un buon servizio. In finale starò bene, c'è più adrenalina"

Sinner avanza a Pechino, batte Marozsan e va semifinale con De Minaur: "Ho lottato bene"

Alcaraz si ritira dal 1000 di Shanghai: "Qualche problema fisico, devo riposare". Occasione per Sinner?

Alcaraz l'invincibile: Carlitos batte Fritz e vince anche il 500 di Tokyo

"Tossiscono sempre sti c… di cinesi": Musetti nella bufera si scusa sui social

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:47
Vasseur verso il GP di Singapor: "Qualifiche decisive, massimizzare il potenziale"
Marc Marquez
11:43
Marquez: "Ho vissuto 72 ore incredibili, in Indonesia con più carica"
Francesco Bagnaia
11:39
Bagnaia: "Ho vissuto momenti duri, gli ultimi GP per recuperare in classifica"
11:36
Anzani dice addio alla Nazionale: "I miei compagni la medaglia più grande"
Haaland
11:32
Haaland tra Mondiali e ansie: "Sogno di vincere con la Norvegia. Ho paura di morire"