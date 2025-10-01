Sinner a -590 punti da Alcaraz: Shanghai e Vienna per tornare al numero uno

© Getty Images
Con la vittoria a Pechino Jannik guadagna 170 punti in classifica sullo spagnolo, che a Shanghai non ci sarà
Carlos Alcaraz 11.540 punti, Jannik Sinner 10.950 punti. Grazie al successo nell'Atp 500 di Pechino che gli ha regalato il 21° titolo della carriera (e terzo stagionale), l'azzurro ha guadagnato 170 punti nel ranking Atp sullo spagnolo (che ha confermato i 500 punti dello scorso anno grazie alla vittoria a Tokyo) e adesso punta il sorpasso. Il circuito infatti si sposterà a Shanghai, dove però Alcaraz non ci sarà per via di un malessere che lo ha colpito durante la settimana di Tokyo e quindi perderà i 200 punti conquistati lo scorso anno. Sinner invece arriverà da campione in carica per difendere i 1.000 punti del titolo vinto lo scorso anno e se dovesse fare il bis, dopo il Masters 1000 cinese potrebbe trovarsi a soli 390 punti dal murciano.
Se in Cina dovesse conquistare il quarto titolo stagionale, Sinner potrebbe tornare sul trono della classifica Atp il prossimo 27 ottobre. Alcaraz infatti non è iscritto ai tornei di Basilea e Vienna, mentre Jannik parteciperà all'Atp 500 austriaco e se dovesse vincere anche lì salirebbe a 11450 punti, che varrebbero il primo posto del mondo per 110 punti alla vigilia del Masters 1000 di Parigi.
Primato che però Jannik perderebbe dopo una settimana vedendo anche svanire la possibilità di iniziare le Nitto ATP Finals da numero 1, perché prima dell'inizio di questa edizione verranno decurtati i punti dell'edizione 2024: Sinner, che ha trionfato imbattuto, ne perderà 1500, mentre Alcaraz soltanto 200.
Punti da difendere:
Sinner - Masters 1000 Shanghai: 1000 pt. ATP Finals: 1500 pt (giocherà anche l'Atp 500 di Vienna e il Masters 1000 di Bercy in cui non avrà nessun punto da scartare).
Alcaraz - Masters 1000 Shanghai: 200 pt. Masters 1000 Bercy: 100 pt. ATP Finals: 200 pt
