Tennis
TENNIS

Tennis, China Open: troppo Sinner per Tien, Jannik trionfa a Pechino

Non c'è storia nella finalissima del torneo cinese: doppio 6-2 e vittoria per l'azzurro, che ottiene il terzo titolo stagionale

01 Ott 2025 - 10:49

Carlos Alcaraz trionfa a Tokyo, Jannik Sinner fa suo l'Atp 500 di Pechino. I primi due della classe continuano a marcarsi, nella lotta per il primo posto del ranking, con l'azzurro che risponde allo spagnolo e travolge Learner Tien in una finale semplicemente dominata: doppio 6-2 in 1h12', che chiude un match senza storia. Sinner ottiene così il suo secondo successo a Pechino e sale a 21 titoli in carriera, con tre successi quest'anno.

Due anni dopo la vittoria su Daniil Medvedev, Jannik Sinner torna ad esultare nell'Atp 500 di Pechino, primo dei due grandi tornei cinesi. L'altoatesino, superati i problemi fisici dei giorni scorsi, ha la meglio su Learner Tien in una finale senza storia: doppio 6-2 e dominio netto del nostro portacolori, che aggiunge un altro trofeo alla sua bacheca e sale a quota tre in stagione (Australian Open, Wimbledon, China Open). La gara inizia subito sui binari giusti per Sinner, che piazza immediatamente un break e domina al servizio, iniziando a inanellare ace: supererà la doppia cifra, contro un inerme Tien. Dal 2-0 si arriva al 5-1, col doppio break dell'azzurro e una reazione pressoché nulla del rivale, molto intimorito e incapace di rispondere al dominio dell'ex numero uno: lo statunitense accorcia, ma crolla sul 6-2 dopo 34' di gioco. Più combattuto il primo set, che vede Sinner andare subito in svantaggio e soffrire leggermente nei primi game: Tien regge fino al 2-2, poi quel quarto game perso a zero indirizza la sfida. Il talento americano perde il quinto gioco con due doppi falli e subisce il break di Jannik, che va in doppia cifra di ace e si porta sul 4-2 (ai vantaggi). Da qui in poi è una passeggiata per l'altoatesino, nonostante quei due match point annullati da Tien: doppio 6-2 in 1h12' e vittoria del titolo. Sinner fa ancora sua la vittoria a Pechino, sale a 21 trofei in carriera e avrà una grande chance a Shanghai, dove difende il titolo: Alcaraz si è infatti chiamato fuori dal torneo. Non potrà però esserci il sorpasso nel ranking, con lo spagnolo che sarà sicuramente in vetta per qualche altra settimana: rivincendo il Masters 1000, Sinner arriverebbe a 390 punti di distacco, con la possibilità di prendersi (eventualmente) la vetta solo dopo il torneo di Vienna. 

tennis
atp pechino
sinner

