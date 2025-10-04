Logo SportMediaset
Formula 1: Russell in pole a Singapore, prima fila per Verstappen. McLaren e Ferrari sono dietro

In seconda fila la McLaren di Piastri e la Mercedes di Antonelli. In terza fila Norris e Hamilton, quarta per Leclerc

di Stefano Gatti
04 Ott 2025 - 17:41
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

È di George Russell la pole position del Gran Premio di Singapore, impreziosita dal nuovo record della pista: un minuto, 29 secondi e 158 millesimi. In prima fila con il pilota della Mercedes c'è Max Verstappen, staccato di 182 millesimi. Seconda fila per il leader del Mondiale Oscar Piastri e per Andrea Kimi Antonelli con la seconda Freccia d'Argento. Dalla terza al via Lando Norris e Lewis Hamilton con la prima delle Ferrari. Settimo tempo e interno della quarta fila per Charles Leclerc, che avrà al suo fianco la Racing Bulls di Isack Hadjar. La top ten delle qualifiche si chiude con la quinta fila firmata da Oliver Bearman (Haas-Ferrari) e da Fernando Alonso con la Aston Martin.

La seconda metà della griglia inizia con la sesta fila sulla quale prendono posto Nico Hulkenberg (Sauber) e Alexander Albon  (Wiliams-Mercedes). Il pilota inglese di origini asiatiche precede il proprio compagno di squadra Carlos Sainz che apre la settima fila, completata dal neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls). Ottava fila per Yuki Tsunoda con la Red Bull. Al suo fianco Gabriel Bortoleto che con la Sauber-Ferrari fatica anche a Marina Bay a ritrovare la forma della scorsa estate. Nona fila per Lance Stroll (Aston Martin) e per Franco Colapinto con la "migliore" delle Alpine. Al via dalla decima e ultima fila il francese Esteban Ocon (Haas-Ferrari) e il suo connazionale Pierre Gasly con l'altra Alpine, sempre più "cenerentola" del Mondiale.

