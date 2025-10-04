Formula 1: Russell in pole a Singapore, prima fila per Verstappen. McLaren e Ferrari sono dietro

È di George Russell la pole position del Gran Premio di Singapore, impreziosita dal nuovo record della pista: un minuto, 29 secondi e 158 millesimi. In prima fila con il pilota della Mercedes c'è Max Verstappen, staccato di 182 millesimi. Seconda fila per il leader del Mondiale Oscar Piastri e per Andrea Kimi Antonelli con la seconda Freccia d'Argento. Dalla terza al via Lando Norris e Lewis Hamilton con la prima delle Ferrari. Settimo tempo e interno della quarta fila per Charles Leclerc, che avrà al suo fianco la Racing Bulls di Isack Hadjar. La top ten delle qualifiche si chiude con la quinta fila firmata da Oliver Bearman (Haas-Ferrari) e da Fernando Alonso con la Aston Martin.