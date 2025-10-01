Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Sinner torna al successo: "Molto soddisfatto, Pechino è un posto speciale per me"

Il numero due al mondo al terzo titolo stagionale dopo gli Open australiani e Wimbledon

01 Ott 2025 - 10:48

Jannik Sinner torna al successo, a Pechino conquista il suo terzo torneo stagionale dopo gli Open di Australia e Wimbledon. Senza storia la finale dell'Atp 500 cinese contro il californiano Tien, astro nascente del tennis mondiale ancora però troppo acerbo per poter impensierire il numero 2 al mondo: "Pechino è un posto molto speciale per me, ringrazio ovviamente il mio team, chi è qua e chi mi ha guardato da casa, gli italiani che hanno fatto il tifo per me: adesso vediamo come sarà il finale di stagione, ma oggi sono molto soddisfatto di questo risultato. Auguro ovviamente il meglio a Learner, ha giocato molto bene".

Tennis, Sinner vince l'ATP 500 Pechino: le foto della finale

1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

tennis
sinner
atp pechino
intervista

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner supera l'ostacolo De Minaur e si prende la terza finale di fila a Pechino

Sinner: "Ho avuto un buon servizio. In finale starò bene, c'è più adrenalina"

Sinner avanza a Pechino, batte Marozsan e va semifinale con De Minaur: "Ho lottato bene"

Alcaraz si ritira dal 1000 di Shanghai: "Qualche problema fisico, devo riposare". Occasione per Sinner?

Alcaraz l'invincibile: Carlitos batte Fritz e vince anche il 500 di Tokyo

"Tossiscono sempre sti c… di cinesi": Musetti nella bufera si scusa sui social

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:47
Vasseur verso il GP di Singapor: "Qualifiche decisive, massimizzare il potenziale"
Marc Marquez
11:43
Marquez: "Ho vissuto 72 ore incredibili, in Indonesia con più carica"
Francesco Bagnaia
11:39
Bagnaia: "Ho vissuto momenti duri, gli ultimi GP per recuperare in classifica"
11:36
Anzani dice addio alla Nazionale: "I miei compagni la medaglia più grande"
Haaland
11:32
Haaland tra Mondiali e ansie: "Sogno di vincere con la Norvegia. Ho paura di morire"