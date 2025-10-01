Sinner torna al successo: "Molto soddisfatto, Pechino è un posto speciale per me"

Jannik Sinner torna al successo, a Pechino conquista il suo terzo torneo stagionale dopo gli Open di Australia e Wimbledon. Senza storia la finale dell'Atp 500 cinese contro il californiano Tien, astro nascente del tennis mondiale ancora però troppo acerbo per poter impensierire il numero 2 al mondo: "Pechino è un posto molto speciale per me, ringrazio ovviamente il mio team, chi è qua e chi mi ha guardato da casa, gli italiani che hanno fatto il tifo per me: adesso vediamo come sarà il finale di stagione, ma oggi sono molto soddisfatto di questo risultato. Auguro ovviamente il meglio a Learner, ha giocato molto bene".