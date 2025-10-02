ATP Shanghai, Sinner: "Primi turni mai facili. Novità nel gioco? Non sono l'unico..."

Il tennista azzurro ha parlato in vista dell’esordio di sabato nel Master1000 cinese
"Mi sento bene. Qui rispetto a Pechino è più umido, fa più caldo, ma ho un giorno per riposarmi e domani avrò più feedback dal mio corpo e dalla mia mente. Le partite del primo turno non sono mai facili, quindi vediamo cosa succede, e spero di poter mostrare un buon tennis". Così Jannik Sinner al suo arrivo in Cina per il Master 1000 di Shanghai. L'azzurro, fresco vincitore del 500 di Pechino e campione in carica di questo torneo, ha parlato della prima sfida che lo vedrà impegnato sabato contro Daniel Altmaier. A rendere ancora più insidioso questo esordio sono i precedenti tra il numero uno italiano e il tedesco: 1 vittoria e 1 sconfitta. Il ko risale al 2023, ultimo incrocio tra i due, quando l'attuale numero 49 del mondo eliminò Sinner dal Roland Garros in un match terminato al quinto set.
Nel torneo appena vinto a Pechino, il n.2 al mondo ha mostrato qualche cambiamento nel suo gioco, in particolare sulla presenza nei pressi della rete, ma oggi ha sottolineato che non c'è niente di strano perché "non sono l'unico a farlo. Se chiedi a ogni giocatore, tutti cercano di cambiare qualcosa e migliorare". Sinner, tra l'altro, dopo la netta sconfitta in finale agli Us Open per mano di Carlos Alcaraz aveva dichiarato di voler portare qualche novità nel suo gioco: "Non cambiamenti esagerati, ma miglioramenti come giocatore. Alcuni colpi hanno funzionato leggermente meglio rispetto ai mesi precedenti, altri possiamo ancora migliorarli. Ma è anche normale, e io cerco semplicemente di giocare il maggior numero possibile di partite in ogni torneo", ha concluso.
