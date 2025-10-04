ATP Shanghai, Sinner: "Poco tempo per adattarmi: con questa umidità si fa tanta fatica"

Tennis, le foto di Sinner-Altmaier all'ATP Shanghai 2025
Il numero due al mondo positivo dopo l’esordio vincente a Shanghai: "L'ultima volta con Altmaier avevo perso. Ora devo alzare il livello"
"Sapevo già alla vigilia che oggi sarebbe stato difficile, non ho avuto molto tempo per adattarmi. Ogni avversario e ogni giornata è difficile, sono contento di aver vinto, spero di alzare il livello domani. Sono felice di esser tornato qui, ho bellissimi ricordi". Queste le impressioni a caldo di Jannik Sinner dopo aver battuto con un doppio 6-3 Daniel Altmaier all'esordio nel Masters 1000 di Shanghai, torneo di cui è campione in carica.
Poi il commento del numero due al mondo passa sulle condizioni climatiche estremamente diverse tra Pechino, dove settimana scorsa ha vinto il torneo, e Shanghai: "Qui è molto più umido, si sente di più la fatica fisicamente. Cerco di riposare ma non è facile dopo aver vinto un titolo (l'Atp 500 di Pechino, ndr). Adesso la cosa più importante è recuperare dal punto di vista fisico, ci vuole il giusto equilibrio per arrivare in fondo alle partite". Poi un commento su quanto di buono fato vedere in campo: "Ho cercato di servire bene e di alzare il livello nei momenti importanti - ha concluso Sinner - Sono contento di aver superato la partita di oggi, l'ultima volta avevo perso contro di lui".
