ATP Shanghai, Sinner: "Poco tempo per adattarmi: con questa umidità si fa tanta fatica"

Poi il commento del numero due al mondo passa sulle condizioni climatiche estremamente diverse tra Pechino, dove settimana scorsa ha vinto il torneo, e Shanghai: "Qui è molto più umido, si sente di più la fatica fisicamente. Cerco di riposare ma non è facile dopo aver vinto un titolo (l'Atp 500 di Pechino, ndr). Adesso la cosa più importante è recuperare dal punto di vista fisico, ci vuole il giusto equilibrio per arrivare in fondo alle partite". Poi un commento su quanto di buono fato vedere in campo: "Ho cercato di servire bene e di alzare il livello nei momenti importanti - ha concluso Sinner - Sono contento di aver superato la partita di oggi, l'ultima volta avevo perso contro di lui".