La terza vita di Berrettini: dall'ipotesi ritiro alla rinascita a Montecarlo. "Mia miglior partita di sempre"

Dopo Zverev nel 2025, oggi tocca a Daniil Medvedev. Matteo Berrettini l'ha fatto di nuovo e sul campo centrale di Montecarlo potrebbe essere iniziata la sua terza vita tennistica: il doppio 6-0 rifilato a un top10 del calibro del russo entra di diritto negli highlights della sua carriera: "Una delle mie migliori prestazioni di sempre", racconta "the hammer", come è soprannominato sul circuito. "È stata una partita strana: non mi aspettavo di vincere in questo modo. Ho giocato davvero bene e no mi aspettavo che lui trovasse così tante difficoltà. Si è visto che era uno dei suoi primi match della stagione su terra". Medvedev, per usare un eufemismo, non è certamente un amante della terra battuta ma il risultato ottenuto da Matteo è comunque clamoroso: basti pensare che nessuno in questo decennio era mai riuscito a rifilargli un doppio 6-0 sul rosso.