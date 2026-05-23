TENNIS

Sinner lavora duro a Parigi: l'allenamento verso il Roland Garros

Il numero uno al mondo subito in campo in Francia in attesa dello Slam, già alle spalle la vittoria agli Internazionali di Roma e i giorni di riposo

23 Mag 2026 - 12:13
07:38 
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