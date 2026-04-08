Tennis, Montecarlo: Berrettini travolge Medvedev con un doppio 6-0, fuori Musetti e Cobolli

Crisi di nervi di Medvedev nel match contro Berrettini: ecco lo sua furia a Montecarlo
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Matteo rifila un doppio 6-0 a Daniil, ora Fonseca agli ottavi: Lorenzo sconfitto 7-6, 7-5 da Vacherot, Flavio ko 6-3, 6-3 contro Blockx
Matteo Berrettini avanza nell'Atp 1000 di Montecarlo: il romano va al terzo turno dominando il match contro Daniil Medvedev. In meno di un'ora di gioco, il numero 90 al Mondo rifila un doppio 6-0 al russo, da sempre non a suo agio sulla terra rossa del Principato e oggi letteralmente fuori di sè, protagonista di una prestazione incomprensibile e di una vera e propria crisi di nervi. Partita perfetta per l'azzurro, che adesso giocherà il suo terzo incontro nel torneo contro uno tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech. Termina invece il cammino di Musetti e Cobolli: Lorenzo viene sconfitto 7-6, 7-5 dal padrone di casa Valentin Vacherot, Flavio (nervoso con l’arbitro) si arrende con un doppio 6-3 contro il belga Alexander Blockx.
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La partita di Matteo Berrettini contro Daniil Medvedev è la più vicina possibile al concetto di perfezione. E a testimoniarlo non sono solamente i due 6-0 con i quali il romano si prende il passaggio del turno. Dopo il successo per ritiro di Bautista, il numero 90 della classifica Atp concede in apertura solamente due palle break, poi salvate. Da qui in poi, il russo, che a Monte Carlo non è mai andato oltre la semifinale del 2019, perde ogni turno al servizio e chiude senza nemmeno un game vinto. Il tutto in meno di un'ora di gioco in cui Berrettini domina: Medvedev conquista appena 17 punti che non lo salvano dalla peggiore sconfitta in due set della sua carriera. Da qui a dire che è tornata la migliore versione del romano, invece, ce ne passa ancora. Ma un ulteriore passo in avanti potrà essere fatto nel match degli ottavi di finale: l'avversario sarà uno tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech.
OUT MUSETTI E COBOLLI
Termina ai sedicesimi di finale invece il cammino di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Partita non facile per Lorenzo, che deve arrendersi 7-6, 7-5 contro il padrone di casa Valentin Vacherot, monegasco numero 23 Atp. Subito break e contro-break nei primi due game, con i due che arrivano al tie-break (l’italiano annulla anche un set point sul 5-4). Il monegasco la spunta e porta a casa il primo parziale, poi accelera nel secondo set: break sul 4-3 per allungare (con Musetti costretto in precedenza a salvare altre due palle break), ma sul 5-4 Lorenzo ruba il turno di battuta al suo rivale e torna in gioco. La reazione di Vacherot è però immediata: contro-break e chiusura a servizio con il 7-5 che vale il 2-0 e il passaggio del turno dopo due ore e nove minuti.
Fa ancor più fatica Flavio Cobolli, ko 6-3, 6-3 in un’ora e ventisei minuti contro il numero 91 del ranking Atp, il tennista belga Alexander Blockx. Sull’1-1 l’avversario di Flavio trova subito il break, annullando anche due palle per tornare in parità nel game successivo. Il belga strappa ancora il servizio all’azzurro con il game conclusivo del primo set, per poi fare copia e incolla nel parziale successivo: break sul 2-1 per volare via sul 4-1 e chiudere con il 6-3 finale. Cobolli abbandona Montecarlo con molto nervosismo nei confronti dell’arbitro.