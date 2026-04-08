Tennis, Montecarlo: Berrettini travolge Medvedev con un doppio 6-0, fuori Musetti e Cobolli

OUT MUSETTI E COBOLLI

Termina ai sedicesimi di finale invece il cammino di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Partita non facile per Lorenzo, che deve arrendersi 7-6, 7-5 contro il padrone di casa Valentin Vacherot, monegasco numero 23 Atp. Subito break e contro-break nei primi due game, con i due che arrivano al tie-break (l’italiano annulla anche un set point sul 5-4). Il monegasco la spunta e porta a casa il primo parziale, poi accelera nel secondo set: break sul 4-3 per allungare (con Musetti costretto in precedenza a salvare altre due palle break), ma sul 5-4 Lorenzo ruba il turno di battuta al suo rivale e torna in gioco. La reazione di Vacherot è però immediata: contro-break e chiusura a servizio con il 7-5 che vale il 2-0 e il passaggio del turno dopo due ore e nove minuti.