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Tennis, Alcaraz: "Perderò il numero uno ATP". Cosa deve fare Sinner per superarlo

Lo spagnolo vede Jannik sempre più vicino: "Ho molti punti da difendere, non so se accadrà in questo o nel prossimo torneo ma..."

07 Apr 2026 - 17:03
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"Perderò il primo posto mondiale", Carlos Alcaraz dopo essersi sbarazzato facilmente di Sebastian Baez nel secondo turno del Master1000 di Montecarlo non ha usato giri di parole per raccontare la situazione in classifica. Realismo o semplice scaramanzia? La verità è che la corsa al numero 1 del ranking ATP con Jannik Sinner è più aperta che mai.

La situazione in classifica

 Dopo il Sunshine Double (doppietta nei 1000 di Indian Wells e Miami) sembra Sinner ad avere il vento in poppa nella corsa al numero uno del ranking Atp. Al momento, dopo le rispettive vittorie al secondo turno, Alcaraz guida la classifica con circa 1200 punti di vantaggio ma in questa settimana a Montecarlo dovrà difendere la vittoria del torneo (1000 punti). Jannik invece un anno fa, in questo periodo, stava ancora scontando la squalifica per il caso Clostebol e, di conseguenza, tutti i punti che raccoglierà da qui a Roma saranno utili per rosicchiare il vantaggio dello spagnolo. “Non so se il sorpasso arriverà in questo torneo o nel prossimo", l'analisi di Carlitos, che poi prosegue: "Ho molti punti da difendere e sarà difficile confermarli tutti. E anche nel caso dovessi farcela, Jannik ne guadagnerebbe qualcuno in questo torneo, dove non ne sta difendendo nessuno, quindi cercherò di giocare al meglio e vedremo cosa succederà. Certo, in questo momento, il primo posto in classifica non è qualcosa che mi preoccupa”.

Sinner prima fa il giocoliere a basket poi batte Humbert in un'ora

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Punti da difendere e ipotesi sorpasso

 Il sorpasso potrebbe arrivare già in questa settimana o nelle prossime: molto dipenderà dai punti ATP da difendere sulla terra rossa. Alcaraz infatti nel corso della stagione sul rosso dovrà difendere 4.330 (titoli a Monte Carlo, Roma e Roland Garros, e una finale a Barcellona), mentre Sinner "appena" 1.650 (finali a Roma e al Roland Garros). A Montecarlo, dunque, Sinner potrà diventare numero uno se vince il titolo, se raggiunge le semifinali e Alcaraz non supera gli ottavi, oppure se raggiunge la finale e Alcaraz non ci arriva. Dietro le parile di Alcaraz dunque, non c'è scaramanzia: servirà un miracolo a Carlitos per scongiurare il sorpasso prima della fine della stagione sul rosso. Se non sarà a nel principato, il sorpasso arriverà tra Madrid e Parigi. 

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