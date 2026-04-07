Tennis, Alcaraz: "Perderò il numero uno ATP". Cosa deve fare Sinner per superarlo

Dopo il Sunshine Double (doppietta nei 1000 di Indian Wells e Miami) sembra Sinner ad avere il vento in poppa nella corsa al numero uno del ranking Atp. Al momento, dopo le rispettive vittorie al secondo turno, Alcaraz guida la classifica con circa 1200 punti di vantaggio ma in questa settimana a Montecarlo dovrà difendere la vittoria del torneo (1000 punti). Jannik invece un anno fa, in questo periodo, stava ancora scontando la squalifica per il caso Clostebol e, di conseguenza, tutti i punti che raccoglierà da qui a Roma saranno utili per rosicchiare il vantaggio dello spagnolo. “Non so se il sorpasso arriverà in questo torneo o nel prossimo", l'analisi di Carlitos, che poi prosegue: "Ho molti punti da difendere e sarà difficile confermarli tutti. E anche nel caso dovessi farcela, Jannik ne guadagnerebbe qualcuno in questo torneo, dove non ne sta difendendo nessuno, quindi cercherò di giocare al meglio e vedremo cosa succederà. Certo, in questo momento, il primo posto in classifica non è qualcosa che mi preoccupa”.