Tennis, Montecarlo: Berrettini travolge Medvedev con un doppio 6-0, il russo perde la testa

La partita di Matteo Berrettini contro Daniil Medvedev è la più vicina possibile al concetto di perfezione. E a testimoniarlo non sono solamente i due 6-0 con i quali il romano si prende il passaggio del turno. Dopo il successo per ritiro di Bautista, il numero 90 della classifica Atp concede in apertura solamente due palle break, poi salvate. Da qui in poi, il russo, che a Monte Carlo non è mai andato oltre la semifinale del 2019, perde ogni turno al servizio e chiude senza nemmeno un game vinto. Il tutto in meno di un'ora di gioco in cui Berrettini domina: Medvedev conquista appena 17 punti che non lo salvano dalla peggiore sconfitta in due set della sua carriera. Da qui a dire che è tornata la migliore versione del romano, invece, ce ne passa ancora. Ma un ulteriore passo in avanti potrà essere fatto nel match degli ottavi di finale: l'avversario sarà uno tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech.