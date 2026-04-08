Tennis, Montecarlo: Berrettini travolge Medvedev con un doppio 6-0, il russo perde la testa

Crisi di nervi di Medvedev nel match contro Berrettini: ecco lo sua furia a Montecarlo
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Tutto facile per l'azzurro contro un avversario mai in partita e protagonista di una crisi di nervi
Matteo Berrettini avanza nell'Atp 1000 di Montecarlo: il romano va al terzo turno dominando il match contro Daniil Medvedev. In meno di un'ora di gioco, il numero 90 al Mondo rifila un doppio 6-0 al russo, da sempre non a suo agio sulla terra rossa del Principato e oggi letteralmente fuori di sè, protagonista di una prestazione incomprensibile e di una vera e propria crisi di nervi. Partita perfetta per l'italiano, che adesso giocherà il suo terzo incontro nel torneo contro uno tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech.
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La partita di Matteo Berrettini contro Daniil Medvedev è la più vicina possibile al concetto di perfezione. E a testimoniarlo non sono solamente i due 6-0 con i quali il romano si prende il passaggio del turno. Dopo il successo per ritiro di Bautista, il numero 90 della classifica Atp concede in apertura solamente due palle break, poi salvate. Da qui in poi, il russo, che a Monte Carlo non è mai andato oltre la semifinale del 2019, perde ogni turno al servizio e chiude senza nemmeno un game vinto. Il tutto in meno di un'ora di gioco in cui Berrettini domina: Medvedev conquista appena 17 punti che non lo salvano dalla peggiore sconfitta in due set della sua carriera. Da qui a dire che è tornata la migliore versione del romano, invece, ce ne passa ancora. Ma un ulteriore passo in avanti potrà essere fatto nel match degli ottavi di finale: l'avversario sarà uno tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech.