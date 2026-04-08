TENNIS

Tennis, Montecarlo: Berrettini travolge Medvedev con un doppio 6-0, il russo perde la testa

Tutto facile per l'azzurro contro un avversario mai in partita e protagonista di una crisi di nervi

08 Apr 2026 - 15:03
videovideo

Matteo Berrettini avanza nell'Atp 1000 di Montecarlo: il romano va al terzo turno dominando il match contro Daniil Medvedev. In meno di un'ora di gioco, il numero 90 al Mondo rifila un doppio 6-0 al russo, da sempre non a suo agio sulla terra rossa del Principato e oggi letteralmente fuori di sè, protagonista di una prestazione incomprensibile e di una vera e propria crisi di nervi. Partita perfetta per l'italiano, che adesso giocherà il suo terzo incontro nel torneo contro uno tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech.

Crisi di nervi di Medvedev nel match contro Berrettini: ecco lo sua furia a Montecarlo

1 di 4
© afp
© afp
© afp

© afp

© afp

La partita di Matteo Berrettini contro Daniil Medvedev è la più vicina possibile al concetto di perfezione. E a testimoniarlo non sono solamente i due 6-0 con i quali il romano si prende il passaggio del turno. Dopo il successo per ritiro di Bautista, il numero 90 della classifica Atp concede in apertura solamente due palle break, poi salvate. Da qui in poi, il russo, che a Monte Carlo non è mai andato oltre la semifinale del 2019, perde ogni turno al servizio e chiude senza nemmeno un game vinto. Il tutto in meno di un'ora di gioco in cui Berrettini domina: Medvedev conquista appena 17 punti che non lo salvano dalla peggiore sconfitta in due set della sua carriera. Da qui a dire che è tornata la migliore versione del romano, invece, ce ne passa ancora. Ma un ulteriore passo in avanti potrà essere fatto nel match degli ottavi di finale: l'avversario sarà uno tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech.

tennis
atp montecarlo
berrettini
medvedev

Ultimi video

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:13
Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli

Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

00:49
DICH SINNER POST MIAMI DICH

Sinner: "Mi godo il momento. Montecarlo? Sono sincero, sarà di preparazione"

00:44
DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

00:46
MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:15
MCH TENNIS COBOLLI BATTE KEZMANOVIC MCH

Cobolli batteKezmanovic: è in finale ad Acapulco

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

I più visti di Tennis

Alcaraz rassegnato: "Perderò il numero uno". Cosa deve fare Sinner per superarlo e quando può succedere

Berrettini "frega" Cobolli e Musetti: a cena senza portafoglio. "È una sola"

Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli

Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

Esordio soft per Sinner: Humbert spazzato via 6-3 6-0. "Serve tempo per adattarsi alla terra"

Sinner: "Ho scelto il tennis perché nello sci vincevo molto. Senza lo sport lavorerei in cucina"

Sinner-Bergs agli ottavi di Montecarlo, battuti Ruud-Machac: adesso i fratelli Tsitsipas?

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:16
Berrettini, la vittoria su Medvedev e poi... le scuse: "Scusa Carlo Verdone"
15:03
La terza vita di Berrettini: dall'ipotesi ritiro alla rinascita a Montecarlo. "Miglior prestazione di sempre"
15:03
Atp Montecarlo: Berrettini travolge Medvedev con un doppio 6-0, il russo perde la testa
Miceli: "Conte candidato numero uno per l'Italia, ma c'è un problema…"
14:56
Miceli: "Conte candidato numero uno per l'Italia, ma c'è un problema…"
Barça-Atletico e Psg-Liverpool, il borsino di Callegari
14:53
Barça-Atletico e Psg-Liverpool, il borsino di Callegari