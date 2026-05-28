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© Getty Images | Roland Garros, problemi fisici per Sinner
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TENNIS

Tennis: malore per Sinner nel match con Cerundolo

Jannik Sinner in difficoltà nel match con Cerundolo al Roland Garros. "Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare" ha detto il n.1 in un colloquio con il fisioterapista, riferendo i suoi problemi dopo aver perso tre game consecutivi (5-4 0-40) in un set che stava per vincere, chiudendo la partita.

28 Mag 2026 - 15:26
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