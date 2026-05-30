Sopravvissuto, laureato e un po' psicologo: chi è Glasner, il "nuovo" candidato per il Milan

Ma che allenatore è esattamente Oliver Glasner? Per andare al di là dei sentito dire e dei profili copia e incolla che girano online, l'abbiamo chiesto ad Antonio Marchese, un giovane giornalista e scrittore italiano che ha vissuto lungamente a Londra e che per inciso è tifosissimo del Crystal Palace. "Glasner è un allenatore che lavora molto sulla testa dei giocatori. Faccio due esempi. Il giapponese Kamada, ex Lazio, aveva vinto l'Europa League con lui, giocando nell'Eintracht Francoforte. Glasner l'ha voluto assolutamente al Palace ed è riuscito a farlo diventare un eccellente regista. E poi Mateta. A gennaio sembrava già fatto il suo passaggio prima alla Juve e poi al Milan, poi è saltato tutto e Glasner ha avuto la pazienza di aspettarlo fino a ricevere in cambio il gol che ha deciso la finale di Conference. Glasner è un allenatore che difficilmente cambia modulo, non transige sul tridente offensivo. Il Palace ha sempre giocato meglio quando si difeso basso, le ripartenze sono letali, forse le migliori della Premier League. Fa più fatica quando ha il possesso palla dalla sua parte. Però ha la personalità per dirigere una grande squadra".